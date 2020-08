Ve svém posledním vystoupení Jihočeši prohráli v Plzni 3:5 a trenér Václav Prospal měl ke spokojenosti daleko. Především vstup do zápasu a celá první třetina ho zklamaly. „Něco si před zápasem řekneme, ukážeme a připravujeme se na to, že Plzeň má dobré začátky utkání. Jenže na ledě je všechno jinak. Hned při prvním střídání máme problém dostat se z pásma. Jsme všude pozdě, nebruslíme, nehrajeme dostatečně tvrdě,“ zlobil se po utkání.

Úvodní dějství Motor prohrál 0:2. Ale po změně stran bylo všechno jinak. Hosté se zvedli a dokázali vyrovnat. „Něco jsme si v kabině řekli a najednou to byl úplně jiný tým, co se týká přístupu i nasazení. Začali jsme hrát jednoduše a přinutili jsme Plzeň k chybám i faulům,“ všiml si.

Jenže následná laciná inkasovaná branka veškerou snahu torpédovala. „Hrajeme dobře, ale pak zase uděláme chybu v útočném pásmu a dostaneme gól. A je jedno, jestli to bylo bruslí, nebo ne,“ nehledal výmluvy v případě sporného gólu domácích na 3:2.

Ještě více ho mrzela branka na 4:2 po dlouhotrvajícím plzeňském tlaku. „Třikrát jsme měli puk na hokejce a mohli ho vyhodit. To jsou chyby, které soupeři na tomto levelu potrestají. Je jasné, že pak už tam kluci byli zavaření a volný hráč nám dal gól,“ kroutí hlavou. „Takže přesto, že jsme odehráli velmi dobrou třetinu, tak jsme opět odcházeli do kabin s dvougólovým deficitem.“

Pak to bylo jako přes kopírák. Trenéři promluvili svým hráčům do duše a nástup do třetí třetiny měl Motor výborný. Uzamkl soupeře v jeho třetině, obránce Plášil dal svůj druhý gól a rázem to bylo jenom o jednu branku. „Jenže pak uděláme další chybu v rozehrávce a dostaneme gól ze střely, která by se asi měla chytat,“ posteskne si a věří, že se jeho tým poučí. „To je nutnost. Musíme přestat dělat chyby a zlepšit se i v brankovišti,“ má zcela jasno.

K postupu do čtvrtfinále letní pohárové soutěže nechybělo jeho celku moc. „Z našeho vystoupení v poháru ale převažuje zklamání. Chtěli jsme postoupit a zahrát si další kvalitní zápasy,“ lituje. „Prohráváme kvůli vlastním chybám. Nemám s problém s přístupem a nasazením hráčů, ale chyby nás trápí. Jsou to systémové věci, které nemůžeme dělat. Musíme je eliminovat, jinak se neposuneme dopředu,“ zdůrazní.

Účast v Generali Česká Cupu trenérům leccos napověděla. Zatímco s letos už prvoligovým Kladnem mužstvo dvakrát vyhrálo, v duelech s renomovanými kluby Spartou a Plzní to bylo mnohem těžší. „Na Kladně proběhla velká hráčská obměna, v nejvyšší soutěži mělo loni úplně jiné mužstvo. Vsadili tam na mladší kluky, ale ti rozhodně nebyli odevzdaní a dobře bruslili. Sparta i Plzeň jsou zaběhnuté extraligové kluby, které za sebou mají spoustu těžkých zápasů. Jsou daleko zkušenější než naši kluci. Máme tým, který jsme s Alešem Totterem dva roky budovali a doplnili jsme ho především hráči z první ligy. Budeme se s tím muset poprat. Naší hru především zrychlit a zjednodušit,“ přeje si.

Vzhledem k tomu, že Motor vypadl z poháru, musel si sehnat soupeře na přátelské zápasy. V úterý 1. září přivítá Mladou Boleslav, v pondělí 7. září pojede do Karlových Varů a pak ho čeká dvojzápas doma – venku s rakouským Lincem. „Ještě sháníme soupeře na tento čtvrtek,“ doplňuje provozní ředitel klubu Petr Sailer.