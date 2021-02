Hokejisté Madeta Motoru České Budějovice nenavázali na páteční vysokou výhru v Karlových Varech a na západě Čech podruhé nevyhráli. Ve 42. kole Tipsport extraligy prohráli v Plzni 4:5 v prodloužení, když o výhru přišli 19 vteřin před koncem… Další zápas sehrají Jihočeši v úterý doma s Pardubicemi (17.30).

Matěj Toman | Foto: Deník/ Jan Škrle

Do hostující branky se opět postavil Strmeň, ale poprvé chyběl kapitán Pýcha, který podstoupil operaci ramena a bude mimo hru až do konce sezony. V plzeňské sestavě byli exjihočeši Gulaš s Robem i Michnáč, který v klubu hostuje právě z jihu Čech. Naopak nenastoupili Vráblík a zraněný Mertl.



Utkání začalo perfektním počinem fair play, když domácí bek Čerešňák odvolal vyloučení po čistém zákroku Beránka. Škodovka začala výrazně aktivněji, ale do vedení šel v 9. min. českobudějovický tým. Vydareného nahození zastavil bruslí domácí bek přímo před Tomanovu hokejku a mladík ve žlutém dresu neomylně vymetl šibenici Frodlovy klece.



Ve 13. min. zápasu vedli hosté už o dva góly. První přesilovku zápasu sice sehráli dost hanebně, ale hned po jejím skončení vyrazil Frodl Slováčkovu střelu bekhendem jen před Karabáčka a ten kotouč tvrdou ranou k tyči dopravil do sítě.