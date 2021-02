Do hostující branky se tentokrát postavil Strmeň a svůj poslední zápas před operací ramena odehrál kapitán Pýcha. Zranění stále ještě nepustilo do hry mladého útočníka P. Nováka.

Vysokým favoritem zápasu byli domácí, kteří v dosavadních třech vzájemných duelech s posledním celkem tabulky ještě neztratili ani bod. Ale na ledě bylo všechno jinak. V úvodu zápasu byli Jihočeši lepší a v 8. min. vedli už 2:0. Nejprve se elegantně protáhl ze strany až před gólmana Novotného Doležal a dokonale ho oklamal.

O chvilku později to byl znovu nejlepší střelec Motoru, který vybojoval kotouč, posunul se před karlovarskou branku a bekhendem ho dloubl za Novotného záda – 0:2. A to ještě spálili další velké šance Alderson a Jonák.



Energie byla hodně zaskočená, ale pomohla jí první přesilovka zápasu, ve které Pulpánovo nahození jemně tečoval mimo Strmeňův dosah kapitán Skuhravý a snížil na jednobrankový rozdíl.



Západočeši ožili, převzali aktivitu, ale měl je zchladit třetí gól, kterého dosáhl nečekanou střelou M. Beránek. Jenže karlovarská branka byla už drahnou chvíli předtím jemně vychýlena ze své pozice. Sudí to viděli, hru naprosto nepochopitelně nepřerušili, ale Beránkův gól pak samozřejmě dle pravidel uznat nemohli… Hokejový duch však zaplakal.

Hosté se naštěstí nenechali zaplavit pocitem křivdy a do druhé třetiny vlétli opět velmi dobře. Holec sice nastřelil jen břevno, ale ve 22. min. už Motor vedl opět o dvě branky. Po přihrávce M. Nováka zblízka prostřelil Novotného Kanaďan Alderson.



Energii mohl vrátit do zápasu Vondráček, jeho sólo však vychytal výborný Strmeň, který zlikvidoval i velkou šanci Vildumetze po zaváhání domácí obrany.

Závěr druhého dějství patřil Západočechům, kteří soupeře přimáčkli, ale čahoun v brance Motoru měl tentokrát svůj dobrý den.



Českobudějovický tým podával poctivý výkon a kráčel si zase jednou pro tříbodový zisk. Ve třetí třetině sice nejprve spálil gólovku Karabáček, ale krátce po něm vypálil od modré Pýcha a jeho nenápadná střela skončila až v Novotného síti – 1:4.



Tím se hosté naprosto zklidnili a kontrolovali zbytek zápasu. A navíc přidali i další góly. Nejprve zachytil chybnou rozehrávku domácích Gilbert a svou akci zakončil brilantní bekhendovou kličkou a střelou pod horní tyčku. Poté nachytal zaskočil Novotného lehkou střelou M. Beránek a po šesté inkasované brance zamířil domácí gólman na střídačku. Nahradil ho mladík Hamrla.

Karlovarský náhradník už sice neinkasoval ani ve dvojnásobném oslabení, ale to už nijak nevadilo. Motor udělal zase jednou svým příznivcům radost a přivezl si z lázeňského města hodně cenné tři body.

Branky a nahrávky: 13. Skuhravý (Pulpán, Kohout) – 5. Zd. Doležal (Štencel), 8. Zd. Doležal (Jonák), 22. Alderson (M. Novák), 45. Pýcha (Karabáček, R. Přikryl), 52. Gilbert, 52. M. Beránek. Vyloučení: 5:4 (navíc dom. Redlich 10 min.), využití: 1:0. Rozhodčí: Hradil, T. Veselý – Hynek, Votrubec. Bez diváků.

K. Vary: F. Novotný (53. Hamrla) – Weinhold, Šenkeřík, Kowalczyk, Plutnar, Pulpán, Zábranský, D. Mikyska – O. Beránek, Hladonik, Flek – Redlich, Skuhravý, Vondráček – Koblasa, Černoch, Kohout – T. Mikúš, Vildumetz, Osmík. Trenéři Pešout a Mariška.

Motor: Strmeň – Plášil, Pýcha , Kubíček, Vydarený, Slováček, Štencel – Holec, D. Voženílek, Jonák – Zd. Doležal, R. Přikryl, Karabáček – Alderson, Gilbert, M. Novák – Ville, Toman, M. Beránek. Trenéři Prospal a Totter.