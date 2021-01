Do domácí branky se po vychytané výhře nad Plzní postavil opět Strmeň. Do sestavy se po zdravotních problémech vrátili útočníci Přikryl s M. Novákem. Naopak vypadl Venkrbec. Měsíční hostování v Motoru už ukončil obránce Roth, z Mladé Boleslavi se vrací další bek Allen.

Jihočeši začali klasicky vyloučením, ale hru v oslabení zvládli excelentně a v 7. min. šli sami do vedení. Po rychlém přečíslení dva na jednoho předložil přesnou žabičkou Jonák kotouč Tomanovi a ten zaznamenal svůj premiérový extraligový gól.

Hosté po inkasované brance utáhli šrouby, zatlačili soupeře před jeho branku, ale Strmeň i s trochou štěstí odolával. Mimořádný zákrok vytáhl především při velké šanci V. Poláka.

V 17. min. už ale kapituloval. Po vyloučení Přikryla se tvrdou střelou od modré prosadil R. Polák. „Úplně zbytečné vyloučení,“ nešetřil trenér Václav Prospal hlasitou kritikou směrem ke svému svěřenci, který se vrátil z trestné lavice.

V závěru první třetiny hrál přesilovku i Motor a dokonce dostal puk podruhé do branky, ale M. Novák ho tam dopravil bohužel až krátce po klaksonu.

„Zvládli jsme velmi dobře začátek. Měli jsme v zádech výhru s Plzní a proti Vítkovicím jsme zatím pokaždé bodovali. Bylo vidět, že jsme si věřili a byli aktivní. Také jsme šli zaslouženě do vedení,“ hodnotil úvodní třetinu útočník Matouš Venkrbec, kterého momentálně vyřadilo ze hry zraněné rameno. „Pak si ale hosté vynutili tlak a v přesilovce vyrovnali také po zásluze. Je to ale pořád otevřený zápas. Pokud si budeme věřit, hrát přímočaře a hodně na puku, tak budeme blíž vítězství,“ věřil.

Jeho zdraví spoluhráči na ledě to po změně stran také vzali za ten správný konec. Byli aktivní, soupeře přimáčkli především při přesilové hře, ale skóre zůstávalo stále nerozhodné. Nezměnilo se ani po dobré možnosti Doležala, kterého vychytal Svoboda.

Až v polovině zápasu vystřelil Michnáč, vítkovický brankář jeho střelu jenom přizvedl, ale cestě kotouči za svá záda nezabránil – 2:1.

Ve 33. min. skončil o utkání po tvrdém, ale zřejmě čistém zákroku vítkovického Kocha pro domácího forvarda Gilberta.

„Je vidět, že oběma týmům jde o hodně. Nikdo nic nevymýšlí, hodně puků se jenom protečovává po mantinelech. O ten jeden gól jsme byli lepší a zaslouženě jsme se dostali do vedení. Teď je pro nás velkou výzvou, abychom to zvládli. Hrát s vedením se nám zatím moc nedaří. Pokud to zvládneme, tak bychom se od toho mohli odrazit a stavět na tom,“ uvedl Venkrbec k průběhu druhé třetiny.

Pouhou půlminutu po začátku třetího dějství ale bylo podruhé v utkání vyrovnáno. Forman zlomil v útočném pásmu hokejku, hosté otočili hru a Schleissovu přihrávku usměrnil ze vzduchu za Strmeňova záda Krenželok.

Motor ale chtěl konečně urvat doma tříbodové vítězství a ve 48. min. opět vedl. V přesilovce posunul Pýcha kotouč Doležalovi a ten se trefil výstavní bombou z první.

Tříbodovou výhru však Motor opět neudržel. Pouhou minutu a šestadvacet vteřin před koncem při avizované výhodě propálil bombou vše, co mu stálo v cestě Schleiss a vyrovnal na 3:3.

V prodloužení byli lepší Vítkovičtí, ale gól nedali, takže o bodu navíc musely rozhodnout nájezdy. V nich byli úspěšní pouze domácí Pýcha a Doležal.

neskrýval spokojenost trenér vítězného celku Václav Prospal.

Branky a nahrávky: 7. Toman (Jonák, Plášil), 31. Michnáč (D. Voženílek, Gilbert), 48. Zd. Doležal (Pýcha, R. Přikryl), rozh. náj. Pýcha – 17. R. Polák (J. Mikyska, Mallet), 41. L. Krenželok (Schleiss), 59. Schleiss (Štencel). Vyloučení: 3:5 (navíc host. Koch 10 min. + do konce), využití: 1:1. Rozhodčí: Hradil, T. Horák – Rampír, Špringl. Bez diváků.

Motor: Strmeň – Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Lytvynov, Suchánek – Jonák, Toman, Christov – Zd. Doležal, D. Voženílek, Forman – Karabáček, Prokeš, M. Novák – Gilbert, R. Přikryl, Michnáč. Trenéři Prospal a Totter.

Vítkovice: M. Svoboda – R. Polák, Gewiese, L. Kovář, Štencel, Trška, Koch, L. Doudera – Schleiss, Marosz, L. Krenželok – Fridrich, J. Hruška, V. Polák – M. Kalus, Werbik, Dej – Dočekal, J. Mikyska, Mallet. Trenéři Holaň a Philipp.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): „Vyhráli jsme podruhé v řadě, ale potřebujeme pracovat na tom, abychom tyto zápasy dokázali dotáhnout ke třem bodům. Chtěli jsme hrát aktivně a agresivně. V určitých chvílích jsme byli lepší my, v určitých zase soupeř. V prodloužení jsme mohli dostat gól, takže jsem rád, že jsme dokázali vyhrát v nájezdech.“

Radek Philipp (Vítkovice): "Chtěli jsme hrát aktivně a napadat soupeřovu rozehrávku, což se nám v první třetině také dařilo. Ve druhé třetině byli domácí lepší. Třetí část byla vyrovnaná. V prodloužení jsme měli blízko k rozhodujícímu gólu, ale nakonec musíme Motoru poblahopřát ke dvěma bodům."