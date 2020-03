Vsetín – První třetina byla ještě výsledkově vyrovnaná, domácí dokázali odpovědět na úvodní gól zápasu, který v 10. minutě vstřelil Přikryl

Na 1:1 posunoval skóre v 17. minutě Procházka.

Druhou třetinu výsledkově ovládl českobudějovický Motor. Hosté působil velmi dobře, lehce se pohybovali a dokázali brankáře Bláhu překonat. Jak padaly góly?

Vít Christov hned po přestávce vracel Motoru vedení, Prospalův tým se dostal do pohody, a protože brankář Milan Klouček všechno, co měl, pochytal, Jihočeši odskočili velmi rychle o další gól. Přesně v polovině zápasu se zapsal do střelecké listiny Michnáč. Motor dál pokračoval v aktivní hře, domácí si s důrazem soupeře nevěděli rady. Klouček zlikvidoval také Březinovu ránu a dal tak klid svým spoluhráčům.

Druhá třetina byla plná osobních soubojů a také vydařených hokejových akcí, výsledkově jasně vyzněla ve prospěch Jihočechů, kteří proměnili své šance. Domácí se dostali několikrát do přečíslení, vytvořili si slibné příležitosti, ale na Kloučkovi si vylámali zuby, nebo jim chyběl potřebný důraz.

Ve třetí třetině si Českobudějovičtí výsledek pohlídali. Motor vyhrál 5:2, zaslouženě ve Vsetíně vybojoval tři body.

Vsetín – Motor 2:5 (1:1, 0:2, 1:2), 17. Procházka (Smetana), 54. Karafiát (Jeřábek) – 10. R. Přikryl (Pýcha), 21. Christov, 30. Michnáč (M. Novák, Lytvynov), 47. Gilbert (Lytvynov, Karabáček), 54. Raška (Suchánek). Motor: Klouček – Plášil, Suchánek, Pýcha, Kachyňa, Lytvynov, Allen – Christov, Venkrbec, Beránek – M. Novák, Gilbert, Karabáček – Babka, Prokeš, Michnáč – Raška I, R. Přikryl, Z. Doležal. Sudí: Doležal, Kašík – Měkýš, Kučera. Diváci: 2660.