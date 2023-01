Hosté představili dva navrátilce do sestavy. Čachotský naskočil rovnou do první řady, Raška se zařadil do čtvrté. V obraně nahradil v posledních zápasech chybujícího Hovorku Kachyňa. Domácí celek se pere s velkou marodkou a chybělo mu několik útočníků ze základní sestavy.