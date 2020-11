Po jasné výhře ve Vítkovicích získali hokejisté Madeta Motoru České Budějovice další bod, když na domácím ledě ve 20. kole Tipsport extraligy prohráli s ambiciózním Libercem 2:3 po samostatných nájezdech. Další zápas odehrají Jihočeši již v úterý opět na domácím ledě se Zlínem (17.20).

Po přesilovkové střele Filippiho míří kotouč do sítě českobudějovického gólmana Jiřího Patery, celou situaci ještě jistí liberecký David Gríger (vlevo). | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Až na sedmého beka Svacha poslal trenér Prospal do boje vítěznou sestavu z Vítkovic. To znamená s Paterou v brance, navrátilcem z Havířova Lytvynovem v obraně a v útoku opět bez Prokeše jen s jedenácti hráči. Do hostující branky se postavil Kváča, jenž do velkého hokeje poprvé nahlédl právě na jihu Čech.