Hostím chyběl na jeden zápas distancovaný útočník Ondráček, naopak se do sestavy vrátil uzdravený Koláček a hned se uvedl góĺem. Východočeši se museli obejít bez zraněného A. Musila.

Přežít úvodní nápor Dynama které hnalo skvělé publikum, to byl hlavní cíl hostí pro začátek zápasu. Místy to bylo skutečně peklo, při šanci Blümela vytáhl Hrachovina mimořádný zákrok, ale na bezbrankovém stavu se naštěstí nic neměnilo.

A pak přišla jedenáctá minuta, navrátilci Koláčkovi při střele sjel kotouč z čepele hokejky a k překvapení celého stadionu se zatoulal až do Frodlovy branky – 0:1.

Na ledě se pak přiostřilo. Štencel musel po krosčeku předčasně do kabin, ale Motor hrál přesilovku čtyři na tři a v ní Gulaše doslova vychytal Frodl. Při početní výhodě soupeře pak zase kouzlil Hrachovina v hostující kleci.

„Je to boj. Škoda, že jsme v přesilovce nepřidali druhý gól. Pardubice se lépe pohybují, ale nás podržel Hrášek v brance,“ zhodnotil úvodní třetinu distancovaný útočník Motoru Jiří Ondráček.

Po změně stran domácí nápor trochu opadl a zesílil zase až od poloviny zápasu. V přesilovce při vyloučení Šticha nastřelil Ciencala bombou z první tyč, několik závarů naštěstí brankou neskončilo a Hrachovina byl nadále bezchybný.

Ve 38. min. tak uhodili podruhé Jihočeši. Přečíslení dva na jednoho ještě gólem neskončilo, ale pak ukázal svou velikost kapitán Gulaš, když se trefil neskutečně téměř z brankové čáry pod horní tyčku a zaznamenal svůj jubilejní 250. extraligový gól. Jeho tým tak šel podruhé do kabin už s dvoubrankovým náskokem.

„Měli jsme trochu štěstí, když domácí nastřelili tyč. Pak to Guli krásně trefil a při domácí přesilovce to kluci příkladně vylehali. Věřím, že už to ubojujeme,“ měl po druhé třetině Ondráček jen slova chvály směrem k bojovnosti svých spoluhráčů.

V závěrečném dějství už Motor víceméně rezignoval na hru dopředu, poctivě bránil a spoléhal na skvělého Hrachovinu. Ale pak přece jen začal hrát aktivněji, napadal soupeře a ten se k ničemu moc nedostával. Až na Paulovičovu tutovku, domácí forvard však naštěstí kotouč dobře netrefil.

Tři minuty před koncem se domácí střídačka odhodlala k power play a Ciencala dvě minuty a dvacet vteřin před koncem snížil na rozdíl jediného gólu. Víc už ale Dynamo nestihlo a Motor mohl slavit strašně cennou výhru.

Branky a nahrávky: 58. Ciencala (Vála, R. Kousal) – 11. Koláček (Štencel, Abdul), 38. Gulaš (Pech). Vyloučení: 3:5 (navíc host. Štencel 5 + do konce), bez využití. Rozhodčí: Pešina, Mrkva – Gebauer, Hlavatý. Diváci: 10194 (vyprodáno). Stav série: 0:3.

Pardubice: Frodl – Nedbal, J. Mikuš, Košťálek, Vála, Hrádek, J. Kolář – Camara, Poulíček, Blümel – Ciencala, R. Kousal, Říčka – O. Rohlík, Paulovič, Anděl – T. Urban, Kaut, Koffer. Trenéři R. Král, Havíř a P. Sýkora.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Piskáček, Percy, Bučko, Šenkeřík, Štich – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek – Holec, Pech, Abdul – Gulaš, Koláček, Vondrka – Valský, J. Novotný, D. Voženílek. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Hlasy trenérů – Richard Král (Pardubice): „Bylo to bojovné utkání, klasické pro play off, hrané ve výborné atmosféře. Nenašli jsme recept na Hrachovinu v brance soupeře. Chybí mi tam od našich hráčů větší důraz. Nepomohli jsme si ani v přesilovkách, kterých jsme hráli pět.“

Jaroslav Modrý (Motor): „Bojovné utkání ve vynikající atmosféře. Měli jsme výborné nasazení a podržel nás gólman. Bojovali jsme a našli jsme cestu k vítězství.“