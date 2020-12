Na utkání posledního s prvním celkem tabulky už mohla dorazit alespoň hrstka na covid negativně testovaných fanoušků a atmosféra také nebyla zdaleka tak ponurá jako v předcházejících zápasech. Věrní diváci poctivě fandili a opět se potvrdilo, že buben tvrdí muziku nejen na rockových zábavách. Transparent vyvěšený v kotli: „Pusťte všechny na hokej!“ ale vypovídal za vše.

Do domácí sestavy se sice vrátil uzdravený Karabáček, ale absencí je stále hodně, takže obránce Suchánek musel znovu zaskakovat v útoku. Do branky se opět postavil Patera a podal výborný výkon.

Proti momentálně nejsilnějšímu celku soutěže začali Jihočeši sympaticky a velice aktivně. Pohromu nepřinesla ani první přesilovka soupeře po zcela zbytečném Suchánkově faulu.

Favorit sice byl o něco lepší, ale Motor stačil držet krok a žádný zdrcující tlak ze strany hostí se nekonal. Navíc gólman Patera opět působil velice jistým dojmem.

„Z naší strany to byla kvalitní první třetina. Tlačili jsme se do branky a byla škoda, že nám tam něco nespadlo. Důležité bylo, že jsme ubránili přesilovku soupeře a nedostal se tak na koně,“ zhodnotil bezbrankovou úvodní třetinu útočník Motoru Martin Novák, který je momentálně na marodce.

Druhé dějství začalo slibnou šancí domácího Doležala, ale ještě větší možnost dostal Motor záhy v podobě dvouminutové přesilovky pět na tři. Bohužel s ní naložil hanebně…

O moc lepší nebyla ani další už klasická početní výhoda. V jejím závěru byl faulován Přikryl, nařízené trestné střílení ale provedl zcela bez nápadu.

Domácí určitě nebyli horší. Naopak. Ale chyběl jim větší klid na hokejkách. Přišlo to až ve 36. minutě při hře čtyři na čtyři. Michnáč si našlápl kolem mantinelu a z úhlu našel mezírku nad ramenem gólmana Štěpánka – 1:0.

„Z naší strany to byla velice povedená třetina. Měli jsme více ze hry a z toho pramenil i náš gól. Škoda, že jsme nevyužili přesilovku pět na tři, mohlo to být ještě veselejší,“ řekl k druhému dějství další zraněný útočník Motoru Miroslav Holec.

Jenže to ještě nevěděl, že jeho spoluhráč Přikryl dostal po závěrečné siréně pětiminutový trest za bodnutí špičkou hole.

Oceláři dlouhou početní výhodu dokázali zužitkovat. Na konci rychlé kombinace byl Marcinko – 1:1. Hrubá nedisciplinovanost domácího hráče se týmu v dobře rozehraném utkání krutě vymstila…Mimořádný smysl pro fair play pak prokázal další domácí útočník Christov, když odvolal údajný faul na svou osobu.

Závěr byl hektický. Třinec tlačil, Stránský nastřelil tyč Paterovy klece, na druhé straně měl zase gól na hokejce Christov.

V divokém prodloužení chytil Patera Stránskému trestné střílení, stejnou možnost promarnil na druhé straně Slováček. Tentýž hráč ale poté z úniku rozhodl o vítězství Motoru!

Branky a nahrávky: 36. Michnáč (Vydarený, Slováček), 63.. Slováček – 44. Marcinko (M. Růžička, Hrňa). Vyloučení: 4:6 (navíc domácí R. Přikryl 5 + do konce), využití: 0:1. Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Lučan, Kis. Diváci: 156.

Motor: Patera – Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Pavel, Lytvynov – Jonák, Venkrbec, Christov – Zd. Doležal, R. Přikryl, Karabáček – A. Raška, Gilbert, Michnáč – Suchánek, D. Voženílek. Trenéři Prospal a Totter.

Třinec: Štěpánek – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský, Adámek – M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, F. Zadina – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Roman – Dravecký, Jašek, Hrehorčák. Trenéři Varaďa a M. Zadina.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Podali jsme parádní a obětavý výkon. Kluci dodrželi to, co jsme si řekli před zápasem. Tentokrát jsme odehráli celých šedesát minut plus prodloužení. Druhý bod pro nás je zasloužený za nasazení a výborný přístup podpořený vynikajícím gólmanem. Porazit vedoucí tým tabulky pro nás byla obrovská výzva. Dneska nastoupil takový mančaft, který s tak vynikajícím soupeřem byl schopen držet krok. Jsem za kluky strašně rád, že se nám to povedlo."

Václav Varaďa (Třinec): "Z výsledku jsme zklamáni. Bylo to bojovné utkání. Domácí hráli nesmírně obětavě a bylo těžké se proti nim prosadit. Ve třetí třetině jsme šli nahoru, když nám pomohla pětiminutová přesilovka. Budějovice podržel gólman. V prodloužení jsme mohli z trestného střílení získat druhý bod, ale nedali jsme."