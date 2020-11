Domácí vsadili v brance opět na zkušeného Čiliaka, trenéři ale roztrhli elitní obrannou formaci Plášil – Pýcha. V hostujícím dresu nechyběl na jihu Čech dobře známý Kanaďan Fillman.

Hned na úvod zápasu v liduprázdné Budvar aréně přežili Jihočeši oslabení při vyloučení Vydareného. Sami toho ale poté při své první početní výhodě také moc nepředvedli.

Další přesilovka Středočechů už byla podstatně výživnější. Jääskeläinen nastřelil tyč a Čiliak musel vytáhnout několik těžkých zákroků. „Máro výborná práce,“ ocenil při komerční přestávce i trenér Václav Prospal.

Jeho tým zvládl i třetí oslabení v řadě, ale vyloučení to byla zbytečná a stála mužstvo hodně sil. Čtvrtý trest přišel dokonce při vlastní přesilovce. S disciplínou byli Jihočeši v první třetině skutečně na štíru…

Gól v přesilovce nakonec dali domácí v úvodu druhé třetiny. Nahození Pýchy Růžička vyrazil jen nad sebe a Voženílek ho ze vzduchu dopravil do sítě, což po hodně dlouhém rozmýšlení potvrdili i sudí u videa.

Hosté po inkasované brance přidali. Velkou šanci Stránského zlikvidoval obětavým zákrokem kapitán Pýcha a zbytek pochytal výborný gólman Čiliak. Po dvou třetinách tak Jihočeši drželi nejtěsnější vedení.

Ve třetí třetině tempo zápasu opadlo. Domácí celek se už nikam moc nehrnul, ale zároveň Boleslav prakticky k ničemu nepouštěl. Navíc mohl přidat i uklidňující druhý gól, ale kotouč po nenápadné střele Allena zamířil těsně vedle Růžičkovy klece.

Velkou možnost rozhodnout zápas dostali domácí deset minut před koncem zápas, když dostal boleslavský Dlapa pětiminutový trest. Jenže domácí naprosto nepochopitelně vyrobili dva rychlé fauly za sebou a šli naopak do oslabení…

A také přišel trest. Při hře čtyři na tři byla vyústěním boleslavského tlaku přesná trefa kapitána Ševce do horního růžku – 1:1. Domácí poté doslova promarnili minutovou přesilovku pět na třia muselo se prodlužovat.

Jihočechům výhra opět nebyla přána. Nastavený čas totiž netrval ani minutu. Motor se nedostal k puku a Šťastný rozhodl o dvoubodové výhře hostí.

Branky a nahrávky: 23. D. Voženílek (Pýcha, Michnáč) – 53. Ševc (Šťastný), 61. Šťastný (R. Zohorna, Ševc). Vyloučení: 9:7 (navíc host. Dlapa 5 + do konce), využití: 1:1. Rozhodčí: Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda. Bez diváků.

Motor: Čiliak – Plášil, Vydarený, Allen, Pavel, Slováček, Pýcha – D. Voženílek, Prokeš, Christov – M. Beránek, R. Přikryl, M. Novák – Zd. Doležal, Indrák, Karabáček – Jonák, Michnáč, A. Raška. Trenéři Prospal a Totter.

Ml. Boleslav: J. Růžička – Ševc, Šidlík, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernard – Šťastný, R. Zohorna, Lunter – Jääskeläinen, Zbořil, Kotala – Kousal, Najman, Flynn – J. Stránský, Bicevskis, Strnad. Trenéři Rulík a Patera.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "V utkání jsme předvedli to, co by nás mělo zdobit. Pohyb, bojovnost a nasazení. Zápas ovlivnila spousta vyloučených na obou stranách. Bohužel jsme zase našli cestu, jak utkání prohrát. V závěru jsme vedli 1:0 a dostali jsme pětiminutovou přesilovku. Místo, abychom přidali další hřebíček do soupeřovy rakve, tak se necháme dvakrát vyloučit, dostaneme gól a potom prohrajeme v prodloužení. Kluci na tréninku i v zápasech poctivě makají, ale zatím za to nejsou odměněni. Bod je z takového utkání málo."

Pavel Patera (Ml. Boleslav): "Bylo to vyrovnané utkání se šťastným koncem pro nás. Vůbec nám nevyšel vstup do druhé třetiny, kdy jsme zaslouženě dostali v přesilovce gól. Ve třetí třetině se nám podařilo otočit pětiminutovou přesilovku domácích, kteří hráli dobře, ale v prodloužení se to přiklonilo k nám."