Českobudějovický odchovanec Modrý se stává hlavním trenérem a zároveň novým vedoucím sportovního úseku. V trenérské práci už má leccos za sebou. Dokázal proniknout třeba i do druhé největší profesionální americké ligy AHL.

Jeho asistentem a hlavním skautem klubu bude další bývalý vynikající hokejista Patrik Martinec, jenž po výborné hráčské kariéře přesedlal na funkcionářskou a trenérskou dráhu. Nejprve byl ve Spartě asistentem trenéra, poté působil tři roky v největším českém klubu jako sportovní manažer a následně vedl s velkým úspěchem nejlepší korejský tým Anjang Halla, s nímž dokázal hned třikrát ovládnout Asijskou ligu.

Trenérský triumvirát doplní ještě Roman Fousek, který bude kromě asistenta i videotrenérem. Jeho hlavní devizou je, že po letech v českobudějovické mládeži má dokonalý přehled o všech jihočeských talentech.

Bývalý skvělý obránce Jaroslav Modrý je českobudějovickým odchovancem, který dokázal do nabitého A týmu na konci osmdesátých let minulého století proniknout už v sedmnácti letech.

Po třech sezonách v Motoru odešel na vojnu do Trenčína, kde pomohl vybojovat titul, a po návratu do Motoru výrazně přispěl k postupu Českých Budějovic zpět do nejvyšší soutěže, když si jako obránce připsal v 18 zápasech 15 kanadských bodů.

Poté už ale zamířil do zámoří, kde udělal skvělou kariéru. Prošel celky New Jersey Devils, Ottawa Senators, Los Angeles Kings, Atlanta Thrashers, Dallas Stars a Philadelphia Flyers, sehrál 725 zápasů v základní části NHL a dalších 28 ve Stanley Cupu.

V ročníku 1994-95 se při výluce NHL krátce mihl zpět v Českých Budějovicích. Ve zbytku sezony pak byl členem týmu Devils, který nakonec vyhrál Stanley Cup, i když v play off si Modrý tehdy nezahrál. V závěru kariéry, během níž se představil i v dresu reprezentace na mistrovství světa 2003, působil ještě v Liberci a Plzni. Potom se oddal trénování.

Přes působení u mládeže to v zámoří dotáhl až na post asistenta trenéra farmářského celku Los Angeles Kings, který hraje AHL jako Ontario Reign. A to je pozice, v níž se ocitl málokterý Čech. Modrý v této roli působil dlouhé tři sezony. Teď se rozhodl přijmout novou výzvu a vrací se domů. V Motoru pod něj bude spadat celý sportovní úsek a jeho slovo bude v kabině hlavní.

Bude mít ale po ruce velmi protřelého kolegu. Patrik Martinec se po dlouhé a úspěšné kariéře, kdy se stal nepřehlédnutelnou ikonou Sparty, už několik let prosazuje na trenérských a manažerských postech. Vynikající přehled o české extralize získal coby sportovní manažer Sparty, trenérské zkušenosti a vítěznou mentalitu pak nabral ve funkci trenéra celku Anjang Halla. Korejský tým se pod jeho vedením stal hegemonem čím dál lepší Asijské hokejové ligy, kterou třikrát vyhrál. Z východu se teď Martinec vrátí zpět do Evropy, aby pomohl českobudějovickému klubu v extralize. Vedle funkce asistenta trenéra bude i hlavním skautem A týmu, který si bude udržovat přehled o všech hráčích, kteří přicházejí pro Motor v úvahu.

Ze zahraničí přicházející dvojici doplní Roman Fousek, jenž poslední roky naopak pečlivě sbíral zkušenosti u českobudějovické mládeže. Jako hráč kdysi po boku Jaroslava Modrého pomohl Motoru k postupu do nejvyšší soutěže, jako trenér začal u nejmenších a postupně se propracoval až k dorostu a juniorce. Jeho rukama prošla velká spousta jihočeských talentů, které i do budoucna mají tvořit základ klubu, jako tomu bylo vždy v minulosti.

Jak vidí angažování nového trenérského týmu generální manažer Stanislav Bednařík: „Jsem moc rád, že jsme do sportovního úseku dokázali přilákat takové osobnosti českého hokeje, jakými jsou Jaroslav Modrý a Patrik Martinec. Byli to vynikající hráči a mají už i velké trenérské zkušenosti z celého světa, ale i z extraligy, čehož chceme určitě v co největší míře využít. Veškeré kroky, které jsme učinili ohledně skladby kádru pro následující sezonu, už jsme koordinovali s novým sportovním úsekem. Důležité je pro nás i propojení A týmu s akademií, které budou zajišťovat Roman Fousek a také Patrik Martinec, jenž bude zároveň i sportovním ředitelem akademie HC Motor České Budějovice. Věříme, že pro všechny fanoušky budou trenéři i hráči, které do Motoru přivedeme, důkazem, že následující sezonu bereme velmi vážně a chceme prožít mnohem lepší ročník, než byl ten uplynulý. Velkou pomocí by při tom měli být, jak doufáme, i naši fanoušci, bez kterých si už další sezonu neumíme vůbec představit,“ nechal se slyšet českobudějovický manažer.