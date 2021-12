Hosté sehráli v Ostravar aréně slušnou první část hry, kterou vyhráli dvěma góly Lukáše Pecha. Ale zároveň nešlo nevidět, že aktivita byla výrazně na vítkovických hokejkách. „Prvních deset minut z naší strany nebylo úplně ideálních, ale pak jsme si vytvořili šance a dokázali jsme je proměnit. První třetinu jsme 2:0 vyhráli, což byl dobrý vstup do utkání,“ vrací se k zápasu asistent trenéra Motoru Roman Fousek.

Z hlediska výsledku to byl dobrý vstup do utkání, ale herně měli pořád navrch domácí a také se jim podařilo zápas otočit. „Doplatili jsme na větší počet vyloučení,“ konstatoval Fousek. „V přesilovkách soupeř rozhodl.“

Domácí si pro vítězství šli s větší vervou a vyhráli zaslouženě. To je nezpochybnitelný fakt. Vypovídá o tom i poměr střel na branku 40:23. „Vítkovice takhle hrají. Mají důrazný tým, silný v osobních soubojích. Je to kvalitní soupeř, proti kterému se těžko hraje. Přesto jsme v utkání měli spoustu dobrých věcí, ale bohužel jsme se nechali vylučovat a přesilovky rozhodly,“ míní.

Vedení o dva góly nestačilo, Motor se bohužel vrací z Vítkovic s prázdnou...

Fakticky dali domácí v početní výhodě jen jeden gól, ale ten druhý přidali vteřinu po návratu vyloučeného Novotného z trestné lavice.

Přesto mohli Jihočeši dotáhnout zápas alespoň do prodloužení. Při power play vychytal gólman Stezka tutovku Novotného a hned z protiútoku pečetil do prázdné branky Lakatoš na konečných 4:2. „Je to škoda. Určitě jsme zápas mohli dotáhnout do prodloužení. Měli jsme dvě dobré šance, ale bohužel jsme je neproměnili a pak jsme inkasovali do prázdné branky,“ jen si Fousek posteskne.

Každopádně se jedná o třetí porážku v řadě. „I když jsme prohráli, tak jsme určitě nějak nepropadli. Bohužel jsme však tato utkání nedokázali dotáhnout k bodovému zisku,“ pokrčí rameny.

Mužstvo by potřebovalo znovu nastartovat. „Určitě nemáme body, které jsme chtěli mít. To je jasné. Ale zároveň není důvod k nějaké panice. Je potřeba potrénovat, dát se dohromady a jít do dalšího zápasu s čistou hlavou,“ zdůrazní asistent.

Je třeba také zabránit propadu našlapaným středem tabulky. „Víme, že je tabulka vyrovnaná. Chceme se ale koncentrovat na naše výkony a budeme se snažit vyhrát každé nejbližší utkání.“

V nadcházejících zápasech trenéři mohou počítat se zkušeným Jiřím Novotným. „Splnil si své pracovní povinnosti ve Švýcarsku a je nám k dispozici. Vrátil se a týmu strašně pomáhá. Nejen na ledě. Je to zkušený borec,“ chválí asistent.

Do hry se po delší době vrátili také uzdravení Štencl a Venkrbec. Naopak hostování skončilo Šoustalovi, jenž se vrátil do Komety. „Uzdravili se nám hráči, tak se po dohodě s Kometou vrátil zpátky,“ přikyvuje Fousek.