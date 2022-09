Po páteční překvapivé výhře 2:0 na ledě úřadujícího mistra v Třinci Jihočeši v domácí premiéře v parádním zápase přestříleli Kometu Brno 6:2. A byla to skutečná oslava hokeje. Šest tisíc diváků aplaudovalo kvalitnímu hokeji a hlavně vysoké výhře domácího celku. „Fanoušci vytvořili fantastickou kulisu. Hrál se atraktivní hokej nahoru dolů. Oba celky se tlačily do koncovky a vytvářely si šance. Bylo to výborné utkání s lepším koncem pro nás,“ chválil trenér vítězného týmu Jaroslav Modrý.

Odpor soupeře domácí definitivně zlomili třemi góly v závěrečné třetině. „Dvě třetiny jsme se přetahovali o výsledek. Velkou roli sehrály speciální týmy. Nám se podařilo dát gól v přesilovce a dobře jsme hráli v oslabení. V důležitých momentech zápasu nás podržel gólman Hrachovina,“ dodal.

Na českobudějovický tým se hrál až nezvykle ofenzivní hokej. „Musíme přidat také něco zajímavého pro diváky,“ usmál se dobře naladěný trenér. „Utkání se také vyvíjí podle toho, co vám soupeř dovolí. Ocitl se trochu pozadu, my jsme to najednou otevřeli a střídaly se šance na obou stranách. Mělo to šťastný konec pro nás. Bylo to trochu jiné než loni, ale hráli jsme první utkání doma a kluci byli hodně namotivovaní. Vypustili jsme divoké koně,“ rozesmál se.

Kapitán Gulaš nastřílel hattrick, Motor sestřelil Kometu a vede extraligu!

Radost mu trošku kalí zraněné zápěstí klíčového obránce Stuarta Percyho, který nedohrál úvodní zápas v Třinci a čeká ho delší pauza. „Na tuto situaci reagujeme. Máme vlastní základnu hráčů, kteří teď dostanou větší šanci. Uvidíme, jak dlouho vydržíme hrát bez našeho prvního obránce, který nám bude samozřejmě chybět. Je to kreativní hokejista, který má v našem mužstvu velkou roli a hodně jsme ho využívali ve speciálních týmech. Na druhou stranu je to šance pro další kluky, aby ukázali, co umí,“ mrzí Modrého ztráta zkušeného beka.

Velká šance se tak otevírá pro Ondřeje Kachyňu. „Je to mladý a silný kluk, který se v extralize učí hrát. Nemá lehkou pozici, musí se s novou soutěží seznámit. Chvíli mu to bude trvat, takže musíme být trpěliví,“ je si vědom.

Hosté byli zklamání z výše porážky. „Škoda, že jsme za stavu 1:0 pro nás nepřidali z velké šance druhý gól a neodskočili jsme. Za stavu 2:0 by se nám hrálo určitě lépe. Naopak z protiútoku jsme pak inkasovali vyrovnávací gól. Podobně jsme mohli vyrovnat do prázdné branky na 3:3. Pak už nám soupeř utekl. Ale nebyl to zápas, který by měl skončit až tak vysokým rozdílem,“ konstatoval asistent trenéra Komety Jiří Horáček.