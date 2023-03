Pavel Pajky VágnerZdroj: Deník/ Kamil Jáša

1. Z pohledu historie jsme tradiční extraligový klub. Kladno samozřejmě Kladno taky, ale to se pak stejně v baráži udrží.

2. Podle médií jsou na stole smlouvy s novými sponzory a tudíž i lepší podmínky pro případné nové hráče. Věřím, že vedení klubu udělá maximum, abychom se zase dostali na výsluní.

3. Prostě si nemůžeme dovolit "spadnout", protože další rok nebo roky v pralese by už fanoušci Motor nedali. Sedm let v první lize bohatě stačilo…

4. Podpora ze strany fanoušků je pořád neuvěřitelná. Pořád je plná hala i přes ten letošní marast. Pořád jsme jediný extraligový zástupce v kraji. Pokud bychom spadli, byl by to obrovský problém i pro mládež. Nejlepší junioři by odcházeli pryč. Byl by to bludný kruh.

5. Máme dostatek zkušený hráčů, kteří i tak těžký zápas zvládnou. Dominik Hrachovina v brance, Milan, Gulaš, Lukáš Pech, Michal Vondrka, zkušení beci. Věřím, že vyhrajeme.

Dlouholetý člen fanklubu Rytířů a věrný příznivec klubu Miroslav „Bugr“ Štěpánek fandí „Kladýnku“ už nějakých čtyřicet roků a třicet s ní jezdí i na venkovní zápasy. Jeden z nejvěrnějších nebude chybět ani v pátek v Budvar areně a pro Deník uvádí pět důvodů, proč by se měli Rytíři zachránit na úkor Českých Budějovic v extralize:

Miroslav „Bugr“ Štěpánek fandí Kladnu už čtyřicet roků.Zdroj: Deník/ Tomáš Kostečka

1. Hlavně je to tradice. Vím, Budějovice ji mají také, ale řekl bych, že Kladno přece jen větší. Ale víte co, já jsem fanoušek, přece neřeknu opak. Každopádně svého soka z tohoto rozstřelu Pavla Vágnera tímto zdravím, dobře se známe.

2. Druhým důvodem jsou fanoušci. Nemáme to úplně snadné, ale chodí nás pořád dost. Příjemně mě to překvapilo loni, kdy jsme museli dojíždět do Chomutova. Ale letos se chodilo taky, hlavně teď ke konci, kdy kluci dobře odbojovali pár zápasů, jenom jim bohužel nevyšly výsledkově.

3. Za třetí je to zimák. Konečně máme v Kladně důstojné prostředí pro extraligu a už proto ji nesmíme ztratit.

4. Kladno se vždycky pyšnilo skvělou mládeží, často mělo nejlepší v republice. Bohužel už to tak není, ale záchrana áčka by i mládež mohla nakopnout někam, kde už dříve byla.

5. Poslední důvod je, abychom měli šanci se odpíchnout celý klub k lepší dekádě, než jakou máme za sebou. Příliš dlouho jsme strávili v nižší soutěži a musíme se zlepšit. Minimálně o padesát procent!