Domácí tým nasadil do utkání většinu zkušenějších hráčů svého kádru, Sparta přivezla také slušné mužstvo. „V srpnu nás čekají zápasy Ligy mistrů, tak necháváme některé hráče odpočinout,“ vysvětlil trenér Josef Jandač.

První třetina patřila Pražanům a vyhráli ji po zásluze 2:0. Pak se ale karta obrátila, Jihočeši místy svého rivala mačkali jako citrón, ale koncovka je zatím trošku problém. Kapitán Milan Gulaš nakonec dvěma přesilovkovými góly ve třetí části dokázal vyrovnat, ale Buchtele při dvojnásobné početní výhodě v závěru přece jen strhl vítězství na stranu hostí.

Trenér Motoru Jaroslav Modrý viděl přes další porážku svého týmu ve hře celou řadu pozitiv. „Kluci odvedli velmi dobrou práci, v naší hře byla řada atributů, které v ní chceme vidět. Pořád jsme v přípravě, něco budujeme a myslím, že jsme na dobré cestě, i když jsme zase nevyhráli,“ řekl k utkání.

Kouč připustil, že začátek zápasu nebyl ze strany jeho týmu ideální. „Dlouho se nehrálo před našimi fanoušky a kluci byli prvních deset minut zakřiknutí,“ připustil. „Ale pak jsme začali lépe bruslit a pracovat s pukem. Spartu jsme zatlačili tam, kam jsme potřebovali.“

Pořádně mu ale zatrnulo ve třetí třetině po nešťastné srážce hostujícího útočníka Vitoucha s gólmanem Hrachovinou, po které pro strážce domácí svatyně zápas předčasně skončil. „Musím se na to podívat na videu. Ale líbilo se mi, jak se poté tým za Hráška postavil,“ konstatoval Modrý. Hrachovina byl s podezřením na otřes mozku převezen do nemocnice.

Na posledních třináct minut tak musel za zraněného parťáka zaskočit Jan Strmeň. „Do zápasu šel jako dvojka, nebylo to jednoduché, ale proto tam je. Škoda, že jsme dostali v oslabení třetí gól. Honza také odvedl dobrou práci. Byl připravený, i když není lehké tam takhle naskočit. Je to však jeho práce a bude se muset naučit i v tomhle režimu fungovat,“ řekl k výkonu druhého gólmana.

O oba góly domácího celku se postaral navrátilec Milan Gulaš a ve dvojici s Lukášem Pechem dokazovali, že především v přesilovkách budou strašně moc nebezpeční. „Efektivita v přesilovkách se dostavila až ke konci zápasu, i když už i ty předcházející vypadaly dobře. Budujeme tým a každý si v něm nachází svou roli. A bude záležet na každém, jak bude velká. Kluci dobře pracují a náš herní projev se začíná blížit tomu, jaký chceme,“ chválí si.

Ve čtvrtek se bude hrát odveta ve staré holešovické aréně. Příležitost v dresu Motoru dostanou i další hráči. „Máme širší kádr, tak dostanou šanci všichni, aby ukázali, co umí. Pro mladší kluky je to obrovská zkušenost. Vidí, v jakém tempu se hrají přípravné zápasy, extraliga pak bude rychlejší a play off zase ještě rychlejší. Musejí se pořád učit a zlepšovat. Každý den.“

Trenér Modrý byl rád, že jeho tým mohl odehrát zápas v rakouském Salcburku, kde prohrál 2:4. „Byl to zase jiný hokej. Polovina týmu Salcburku hrávala v Severní Americe a pro nás byl velký přínos změřit síly se soupeřem, který nehraje českou extraligu. Bylo to důležité zpestření přípravného období,“ ocenil.