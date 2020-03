Dvanáct gólů, to je rozdíl dvou tříd. Naposledy takhle vysoko Jihočeši vyhráli před dlouhými čtyřiceti lety, když 3. října roku 1980 rozstříleli tehdy ještě v nejvyšší soutěži Gottwaldov 12:0. Hned o tři hattricky se tehdy postarali Jaroslav Pouzar, Jan Klabouch a Jaroslav Mec. Další legenda českobudějovického hokeje Miroslav Dvořák si připsala pět asistencí a v brance stál současný vedoucí mužstva Ladislav Gula.

Přitom na takový debakl to ze strany Slavie rozhodně nevypadalo, když ještě v desáté minutě zápasu vedla 1:0. Jenže pak se začala karta obracet, sešívaní jako kdyby na ledě přestali existovat, a když neměli svůj den ani brankáři Michajlov s Málkem, pohroma byla na světě.

Kouč poražených Miloš Říha mladší působil na pozápasové tiskovce dost zdrceným dojmem. „S Budějovicemi jsme letos odehráli vyrovnané zápasy. Ten dnešní ale asi není třeba hodnotit. Jeho skóre za něj mluví jasně, jak to vypadalo na ledě. Každý z našich hráčů by si měl sáhnout do svědomí, aby si uvědomil, za jaký klub a o co hraje. Bylo to hrozné a z naší strany to byl ostudný výkon,“ nebral si servítky.

Na domácí straně pochopitelně panovala úplně jiná nálada. V pohodě hrající domácí celek přežil inkasovaný gól na začátku zápasu a poté si s chutí zastřílel. „Slavia už nás letos porazila a měli jsme k tomuto soupeři velký respekt,“ připustil trenér Václav Prospal. „Chtěli jsme začít aktivně a agresivně. I když jsme měli vcelku dobrý start do utkání, tak jsme bohužel dostali gól. Ale pomohli jsme si přesilovkou, dostali jsme se zpátky do hry a ještě během první třetiny jsme skóre otočili. Pak jsme byli abnormálně produktivní,“ střízlivýma očima zhodnotil mimořádně vydařený duel.

Pozitiv byla na utkání spousta. A nejen až neuvěřitelná produktivita, protože borci ve žlutých dresech skutečně sázeli odevzdanému soupeři jeden gól za druhým. Po téměř dvouměsíční pauze se vrátil do hry obránce Karel Plášil, podal spolehlivý výkon, který korunoval krásným gólem. V brance působil opět zcela jistě Milan Klouček. Ani vzhledem k jasnému průběhu zápasu neuvažovali trenéři o tom, že by dali třeba alespoň na poslední třetinu čichnout k Chance lize juniorovi Marku Dvořákovi. „O tom, že Mára Dvořák dostane šanci, určitě přemýšlíme. Dostane ji. Ale, že bychom se Slavií vyndali Kloudyho v průběhu zápasu, to určitě ne,“ odmítl Prospal.

Klouček tak půjde do play off jako jasná gólmanská jednička týmu. Trenéři už nemohou počítat s Adamem Brízgalou, jenž nastoupil v extralize za Kladno. Naopak Jan Strmeň už sundal ze zlomeného ukazováku sádru, má ho pouze fixovaný k prostředníku a sálá z něj odhodlání. „Ještě dva týdny nemohu vzít hokejku do ruky, ale pak bych měl začít s tréninkem,“ věří, že by mohl stihnout i začátek play off.

Marodka týmu se skutečně začíná vyprazdňovat, což je pozitivní informace. Naplno už se do tréninku ponořil po zranění švédský obránce Niklas Pavel. Mimo hru tak momentálně zůstává pouze trio útočníků Jiří Šimánek, Lukáš Endál a Jan Kloz.

Naopak Slavia se v play off bude muset obejít bez svého klíčového útočníka Petra Vampoly, jenž v minulosti dvakrát působil také na jihu Čech. V závěru sezony vypomáhá v boji o záchranu extraligovému Kladnu a za pražský klub tak už stejně jako Brízgala za Motor nastoupit nemůže. „Jednání probíhala do posledních chvil. Vedení našeho klubu to řešilo. Petr se takhle rozhodl a chtěl pomoci Kladnu k záchraně. Stáli jsme o něj, ale bylo to složité a muselo se rozhodnout k patnáctému únoru. Ale víc k tomu říct nemohu,“ kouč Říha jen bezmocně pokrčil rameny.

Prakticky celý svět už zasáhla infekce koronaviru a dotýká se pochopitelně i sportu. Ruší se sportovní události, Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě bude bez diváků.

V klidu není ani vedení ČEZ Motoru. „Situaci samozřejmě sledujeme. Je to hrozba, kterou nemůžeme ovlivnit. Už bylo zrušeno hokejové mistrovství světa nižších kategorií. Nevíme, co nás čeká. Jsme v pozici, že musíme počkat na vyjádření kompetentních orgánů. Jaká rozhodnutí přijmou vláda, Český olympijský výbor a Český svaz ledního hokeje. Ale doufáme, že současná situace nezhatí naši touhu vybojovat si postup do extraligy,“ vyjádřil se k aktuální situaci generální manažer klubu Stanislav Bednařík.