Manažeři všech šestnácti účastníků Chance ligy hlasovali o nejlepších hráčích sezóny. Celkově se rozdávalo šest cen a jihočeský lídr druhé nejvyšší soutěže bral tři. Kapitán Motoru Pavel Pýcha byl vyhlášen nejlepším hráčem celé soutěže a stal se také nejlepším obráncem. Václav Prospal byl naopak vyhlášen králem trenérů uplynulého ročníku Chance ligy.

O tom, že nejlepším hráčem soutěže by se měl stát právě Pavel Pýcha, asi nebylo pochyb. Překonal rekord v počtu bodů získaných obráncem v základní části už ve čtyřicátém kole, ale ani poté českobudějovický kapitán nepolevoval. Nakonec naskočil do padesáti sedmi zápasů, ve kterých naspořil fantastických šedesát bodů za třináct branek a čtyřicet sedm asistencí. Volba manažerů také byla celkem jasná. Na první místo zařadilo Pavla Pýchu hned deset ze šestnácti manažerů. Spolu s ním byli v této kategorii nominováni ještě Daniel Voženílek, který se stal nejlepším útočníkem sezóny, a Petr Kafka z Frýdku-Místku, jenž byl nejproduktivnějším hokejistou celé Chance ligy.

Vzhledem k tomu, že byl Pýcha vyhlášen nejlepším hráčem celé soutěže, jen těžko mu mohl uniknout také triumf mezi obránci. Českobudějovický bek s číslem dvanáct na zádech prožil báječnou sezonu, na kterou rozhodně jen tak nezapomene. Jako třiadvacetiletý obránce bořil rekordy a jako velmi mladý kapitán dovedl České Budějovice až do extraligy. V únoru oslavil čtyřiadvacáté narozeniny. Následně už se odehrálo jen pár zápasů, načež Motor postoupil do nejvyšší soutěže. Bohužel bez možnosti potvrdit svůj postup v play off, o které ho připravila pandemie koronaviru. Opravdu nezapomenutelná sezóna pro českobudějovického odchovance. Spolu s ním ještě o cenu nejlepšího obránce soutěžili Patrik Husák a Dušan Žovinec. Pýcha však vyhrál naprosto jasně, hlasovalo pro něj čtrnáct ze šestnácti manažerů.

Také o triumfu Václava Prospala mezi trenéry se asi nedalo pochybovat. Jihočeský patriot po dvou letech dovedl svůj tým do extraligy, čímž naplnil sedmiletý sen všech příznivců českobudějovického hokeje. A zvládl to ve velkém stylu. Motor opanoval Chance ligu o neskutečných čtyřiačtyřicet bodů před druhým Přerovem. Jen čtyřikrát v sezóně nezískali hokejisté z jižních Čech ani bod, naopak ve čtyřiceti devíti případech odešli ze zápasu se třemi body. Václav Prospal chtěl po všech vždycky maximální nasazení, pokud to někdo nesplňoval, skončil na tribuně. V tu chvíli bylo jedno, jestli je daný hráč hvězdou týmu. Pokud ze sebe nevydal maximum, tak nehrál. Na druhém místě se umístil přerovský Vladimír Kočara a na třetím Jiří Dopita ze Vsetína.

Jak dopadly ostatní kategorie? Nejlepším brankářem byl vyhlášen Lukáš Klimeš z Přerova, útočníkem Daniel Voženílek z Litoměřic a juniorem Vojtěch Střondala ze stejného klubu. All-Star tým Chance ligy má následující podobu: Lukáš Klimeš Přerov) - Pavel Pýcha (Motor ČB), Patrik Marcel (Litoměřice) – Tomáš Šmerha (Slavia Praha), Roman Pšurný (Přerov), Daniel Voženílek (Litoměřice).