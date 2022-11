Jihočeši nesehráli na ledě vysokého favorita špatnou úvodní třetinu, na střely na branku ji vyhráli 11:10, ale domácí byli výrazně produktivnější. Úvodní mohutný nápor přetavili ve vedoucí gól hned ve třetí minutě, když brněnská první lajna sehrála rychlo kombinaci, na jejímž konci střílel Koblížek už prakticky do odkryté klece.

Druhou branku přidali domácí v úvodní přesilovce zápasu, když Zbořilovu bombu od modré tečoval Zaťovič mimo Strmeňův dosah.

Ani po změně stran se obraz hry nijak nezměnil. Hosté nehráli špatně, po čtyřiceti minutách vedli na střely 25:17, ale co to bylo platné, když góly dával soupeř. Několik těžkých zákroků předvedl Strmeň v brance Motoru, ale ve 38. min. kapituloval potřetí, když odražený kotouč napálil do jeho sítě z téměř nulového úhlu Flek.

Kometa dala v přesilovce dokonce i čtvrtý gól, ale ten naštěstí neplatil, protože byl dosažený těsně po druhé siréně.

Hostím ale jinak štěstí moc nepřálo. Když už dal Chlubna gól, rozhodčí ho po dlouhém zkoumání u videa branku neuznali pro předcházející přihrávku rukou…

Tím bylo definitivně rozhodnuto. Jihočeši se sice snažili, tlačili se do útoku, ale do vyložených šancí se nedostávali a více než sedm tisíc diváků mohlo slavit. Co bylo hostím platné, že na střely vyhráli až neuvěřitelně 43:21, když nedokázali dát ani gól…

Branky a nahrávky: 3. Koblížek (P. Holík, Flek), 17. Zaťovič (A. Zbořil, P. Holík), 38. Flek (Koblížek, Hrbas). Vyloučení: 3:3, využití: 1:0. Rozhodčí: Hejduk, Obadal – Axman, Lederer. Diváci: 7261.

Kometa: Furch – Ďaloga, Ščotka, Holland, Kučeřík, Kundrátek, Hrbas, Gulaši – Koblížek, P. Holík, Flek – Vincour, Strömberg, Zaťovič – Šalé, Sallinen, Kollár – Kratochvíl, A. Zbořil, Dufek. Trenéři: Pešout, Horáček a Otoupalík.

Motor: Strmeň – Vráblík, Štencel, Kachyňa, Bindulis, Marcel, Šenkeřík – Chlubna, Koláček, F. Přikryl – Valský, M. Hanzl, Čachotský – Zd. Doležal, Pech, Dzierkals – Tomeček, Toman, Strnad. Trenéři: Modrý, Čermák a Fousek.

Hlasy trenérů - Martin Pešout (Kometa): "Byli jsme natěšení, protože jsme dlouho nehráli doma. Jsme na vlně a za podpory diváků jsme se v první třetiny vybičovali k výbornému výkonu. Ve druhé třetině jsme soupeře dvěma zbytečnými vyloučeními pustili do hry. Pořádně nám zatápěl, ale i díky výbornému Furchovi v brance jsme to zvládli."

Jaroslav Modrý (Motor): "Chtěli jsme navázat na poslední dvě utkání, která jsme odehráli velmi dobře. Přijeli jsme dobře připraveni, přesto jsme si nechali dát na začátku gól. Vytvářeli jsme si šance, ale nechodíme do míst, odkud se branky dávají. Musíme být bojovnější, zlepšit se a začít dávat špinavé góly. Pořád vymýšlíme nějaké kombinace. Musíme hrát jednodušeji a účelněji."