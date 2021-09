Po štaci v juniorských týmech Chomutova a Mladé Boleslavi a prvních zkušenostech se seniorským hokejem (včetně mistrovských startů v barvách prvoligového Ústí nad Labem) se chystá zakotvit za mořem, konkrétně v Charlottetownu. Je to další klíčový dílek do kariérní mozaiky mladého sportovce, jehož talent se probudil na Táborsku. Sám Oliver Šatný to potvrzuje.

„V Soběslavi a v Táboře jsem dostal super základ, ale přechod do Chomutova a později do Mladé Boleslavi mi samozřejmě ohromně pomohl posunout se hráčsky i mentálně. V tom posledním roce jsem nahlédl i do dospělého hokeje, což je samozřejmě hodně pozitivní,“ pochvaluje si. „Odcházel jsem v nějakých třinácti nebo čtrnácti letech a postupem času už jsem se musel o všechno starat sám. Zvykl jsem si na to, a pak už jsem to zvládal docela v pohodě,“ vzpomíná na sled životních událostí.

Pomyslnou cestu na hokejový Olymp mladý Jihočech ještě samozřejmě neskončil, jedné zásadní mety už ale dosáhl. V barvách českého národního týmu do osmnácti let si zachytal na mistrovství světa.

„Byl to samozřejmě zatím vrchol mojí kariéry a bylo skvělé, že jsem si tam mohl zachytat. Něco takového vás samozřejmě zase posune o kus dál. Na šampionátu byli všichni skauti z NHL a pozorně hráče sledovali. Právě díky tomu jsem se teď odrazil do zámoří,“ uvědomuje si.

Oliver Šatný v Táboře.Zdroj: Pavel ŠáchaNa letošním draftu NHL sice jméno sedmnáctiletého brankáře nezaznělo, přesto se mu nevyhnula možnost účasti v nováčkovském kempu Buffala Sabres. Z této mise šance na smlouvu ve slavné soutěži prozatím nevzejde, ale je to bezesporu pozitivní signál. „Je škoda, že to směrem k NHL zatím nevyšlo, ale věřím tomu, že i díky pozvání na kemp do Buffala se mi to v příštím roce povede,“ přeje si.

Co je podstatné, v zámoří Oliver Šatný v nadcházející sezoně zůstane. Stráví ji v prestižní juniorské QMJHL u Ostrovanů v Charlottetownu.

„Už na mistrovství světa osmnáctek jsem viděl, že ti kluci z Ameriky jsou úplně jinde, a chtěl jsem chytat proti nejlepším. Jiné možnosti směrem do zahraničí jsem ani nezvažoval. Přemýšlel jsem výhradně nad kanadskou juniorkou,“ potvrdil jasný směr své další hokejové cesty. Do Kanady si s sebou přiveze jediný cíl, jedinou vizi: zaujmout.

„Jsem na to hodně zvědavý. Důležité bude zvyknout si na tu soutěž. Malé hřiště, rychlejší hokej… Rád bych se tam ukázal skautům v co nejlepším světle. Tady jsme daleko a nemají nás možnost tolik sledovat, navíc se kvůli covidu dlouho nehrálo. Určitě je to pro mě ohromná výzva,“ zdůraznil Oliver Šatný.

Razantní životní i sportovní změna v mysli talentovaného jihočeského gólmana žádné obavy nevzbuzuje. „Určitý respekt tam samozřejmě je. K hokeji i k tomu, jak si zvyknu. Hlavně se na to všechno ale hrozně těším. Rozhodně není na místě se něčeho bát,“ vzhlíží k nadcházející sezoně za mořem.

Na zmíněný kemp v Buffalu, a především na svou první dlouhodobou zámořskou štaci se Oliver Šatný připravoval na táborském ledě, odkud později přešel za další přípravou do Znojma. Jak si užíval návrat na domovský led u Jordánu?

„Hrozně fajn. Čekala tady na mě spousta známých tváří a jsem rád, že jsem tu mohl být. Musím poděkovat trenérům za to, jak se mi tady věnovali, konkrétně Adamu Petříkovi i Martinu Maděrovi. Bylo to s nimi super. Měl jsem radost, že jsem si mohl zatrénovat s áčkem, takže dík patří i jeho trenérovi Arpádu Györimu. Budu klukům držet palce, ať to letos opravdu dotáhnou co nejdál,“ vzkázal na závěr Oliver Šatný.