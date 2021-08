Před mimořádně zajímavou zkušeností a výzvou stojí v těchto dnech odchovanec soběslavského a později táborského hokeje, brankář Oliver Šatný. Prožije je i v zámoří, a to i přesto, že ho letošní draft NHL zcela minul.

Oliver Šatný je v plné přípravě na svou novou misi. | Foto: Tomáš Danko

Přestože jméno sedmnáctiletého gólmana na nedávném draftu nezaznělo, přesto se může těšit na účast v nováčkovském kempu Buffala Sabres. Pro rodáka ze Soběslavi, který po prvních hokejových sezonách záhy přešel do žákovské líhně HC Tábor, sice z této mise šance na smlouvu ve slavné soutěži prozatím nevzejde, přesto v zámoří zůstane. Reprezentant České republiky na nedávné mistrovství světa do 18 let by měl strávit nadcházející sezonu v QMJHL, konkrétně pak u Ostrovanů v Charlottetownu. Na své budoucí působení se aktuálně pilně připravuje i v Táboře.