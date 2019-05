Pro nadcházející mistrovskou sezonu sáhl svaz k reorganizaci mládežnických soutěží, která implantovala do její struktury kategorii 9. třídy. Ročníkově se tak soutěžním spektrum srovná.

„Je to dobrý krok. Vývoj hráčů díky tomu nebude od mala tolik uspěchaný a koresponduje to s třídami druhého stupně ve školách,“ nechal se slyšet šéftrenér mládeže HC Tábor Štěpán Kadilák. „Znamená to, že v juniorce a dorostu zůstávají ročníky tak, jak jsou, a hráči nikam nepřecházejí,“ upřesnil.

O staronovém začlenění soutěže „deváťáků“ už je rozhodnuto, jinak toho ovšem kluby v současnosti ještě příliš nevědí. V juniorské kategorii, kde se nově vytvořila liga akademií a podoba dalších soutěží jasná. Táborští jsou zatím na předběžném seznamu pro regionální ligu, ale může se stát, že je vývoj událostí posune do nově oděné celorepublikové extraligy. „Opravdu je teď těžké předjímat, jak to vlastně všechno bude. Junioři se budou připravovat standardně a uvidíme, jakou soutěž nakonec budou hrát,“ poznamenal Štěpán Kadilák.

Strukturální změnou projde i nejvyšší soutěž dorostu. Tu se táborským mladíkům v loňském roce podařilo zachránit a se stejným cílem vyrukuje tým od Jordánu i do nové sezony, ať už bude podoba extraligy jakákoliv. Jisté je, že jeho dosavadní ústřední opory na sebe svými výkony strhly pozornost silnějších klubů a zkusí v nich štěstí (např. Nevšímal, Eremiáš, Janda, Kundrát…), takže bude nutné mezery po jejich odchodech účinně zacelit.

Co se týče žákovských soutěží, ani tam zatím není známé definitivní obsazení skupin; také táborští kohouti tak čekají na to, s jakými soupeři budou v nadcházející sezoně bojovat.

„O všem by mělo být jasno po 4. červnu. Naše týmy standardně zahájily přípravu a současná nejistota nás v ní nijak neomezuje,“ prohlásil Štěpán Kadilák.

Obsazení trenérů u týmů HC Tábor pro ročník 2019/2020 (hlavní trenér, asistent trenéra – vedoucí mužstva):

Junioři: Jindřich Čeřenský, Miloslav Čech – Pavel Keřka.

Dorostenci: Tomáš Matušík, René Skalický, Petr Bačo – Boris Petřík.

9. třída: Arpád Györi, Štěpán Kadilák ml. – Lukáš Cícha.

8. třída: Jan Boháč, Jakub Drda – Milan Vlček.

7. třída: Arpád Györi, Petr Bačo – Jaroslav Fuchs.

6. třída: Jan Boháč, Marcel Šťastný – Roman Mohyla.

5. třída: Evžen Zátopek, Tomáš Prštický – Petr Susko.

4. třída: Radek Pechánek, Tomáš Kratochvíl.

3. třída: Karel Šilháb, Milan Fabišík.

2. třída: Vladimír Pešina, Jakub Šimák.