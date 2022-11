První třetina vyzněla naprosto jednoznačně pro domácí, kteří byli aktivnější, rychlejší a agresivnější. Svou převahu dokázali také vyjádřit střelecky.

Úvodní nápor chemiků vyústil v první přesilovku zápasu, která trvala pouhé tři vteřiny. Po vyhraném vhazování našel Stránský najetého Zdráhala, který neměl problém otevřít skóre.

Svou první početní výhodu poté využil i Motor a bylo to rovněž po oku lahodící kombinaci. Hanzl geniální přihrávkou oslovil Dzierkalse, jenž už pouze usměrnil kotouč do sítě.

Radost hostí však netrvala ani půl minuty, když si po dlouhé době vybral slabší chvilku gólman Strmeň a puk mu po Šaldově nahození propadl do sítě – 2:1. V první třetině dala Verva ještě jednu branku. Zileho střelu Strmeň vyrazil a nekrytý exbudějovický Abdul ji vrátil do sítě.

Ani po změně stran se obraz hry nijak nezměnil a brzy to bylo již o tři góly. Bekhendem zamířil přesně do horního růžku Helt.

Jihočeši byli ve hře dopředu zcela neškodní a krátce po polovině zápasu už zněl spokojeným stadionem Ivana Hlinky někdejší hit Pepy Melena Ne pětku ne. Ukázkové přečíslení se dvěma výměnami kotouče totiž zakončil Petr Straka už na 5:1. A to ještě Strmeň v brance zlikvidoval skvělým zákrokem nájezd dvojice Stránský – Zdráhal, když jim v cestě nestál jediný bránící hráč…

Úvod třetího dějství přinesl přece jen záblesk naděje. Dva slepené góly Vopelky a Čachotského přinesly snížení na 5:3, ale Litvínov byl lepší a záhy díky gólu Hlavy odskočil znovu na tříbrankový rozdíl.

V dlouhé power play sice ještě snížil na 6:4 Pech, ale to bylo ze strany hostí bohužel vše. Litvínov bral tři body zcela zaslouženě.

Branky a nahrávky: 5. Zdráhal (Š. Stránský, Hlava), 12. Šalda (Š. Stránský, Zdráhal), 15. Abdul (Zile), 23. Helt (Havelka, Zile), 33. Straka (Hlava), 45. Hlava – 11. Dzierkals (M. Hanzl, Pech), 42. Vopelka, 43. Čachotský (Pech, Štencel), 57. Pech (Šenkeřík, Dzierkals). Vyloučení: 4:4, využití: 1:1. Rozhodčí: Šindel, Sýkora – J. Ondráček, Gerát. Diváci: 3214.

Litvínov: Godla – Zeman, Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel, Šalda – Abdul, Sukeľ, A. Kudrna – Zdráhal, Estephan, Š. Stránský – Hlava, Gut, P. Straka – Havelka, Herl, Zygmunt. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

Motor: Strmeň – Vráblík, Štencel, Kachyňa, Bindulis, Marcel, Šenkeřík, od 26. navíc Šedivý – Karabáček, M. Hanzl, Dzierkals – Zd. Doležal, Pech, Čachotský – Valský, Toman, Strnad – Vopelka, Koláček, F. Přikryl. Trenéři Modrý, Čermák a Fousek.

Hlasy trenérů - Karel Mlejnek (Litvínov): "Bylo to pro nás veledůležité utkání. Po dvou zápasech, ve kterých jsme podali solidní výkony, jsme na ně chtěli navázat. Velmi nám pomohl úvod zápasu, kdy jsme výborně sehráli buly při přesilové hře. V průběhu prvních dvou třetin jsme si vytovřili hodně šancí a dokázali jsme je i proměnit. Ve třetí jsme dostali smolný gól na 5:2. To se stane. Soupeř nás v závěru zatlačil, dostali jsme se trošku do problémů. Takové zápasy ale jsou a jsme rádi, že jsme ho dotáhli do bodového zisku."

Jaroslav Modrý (Motor): "Blahopřeji soupeři k vítězství. Je to trochu, jako když si v přípravě na zápas povídám sám pro sebe. Uděláme individuální chyby, špatně si rozebereme hráče, nejsme schopni udělat důležité detaliy. To nás stojí zápas. Soupeř si pak zvedá sebevědomí a my to doháníme. Trošku jsme se zvedli až ve třetí třetině, ale zase uděláme hrubku a nesmysleně propadneme. Alespoň jsme však ukázali charakter. Mrzí mě, že nás drží náš gólman, maká a my mu nejsme schopni pomoci."