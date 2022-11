Z premiérové nominace do národního týmu jste se dozvěděl z televize? Řekli mi to po tréninku kluci v kabině, kteří už to věděli. Nejdřív jsem jim ani nevěřil a byl to pro mě docela šok. Myslel jsem si, že si ze mě dělají srandu. Když mi to ale ukázali, tak jsem začal nominaci pomalu vstřebávat. Jsem za to rád, moc mě to potěšilo.

Byla nominace o to překvapivější, že ve Spartě máte ze všech obránců až pátý největší ice time?

Jasně, překvapilo mě to. Jsem rád, že pozvánka přišla a něčím jsem trenéry oslovil a zaujal. Dostat se do národního týmu, to potěší.

Trenér Jalonen vyzdvihl vaše bruslení. Považujete je i vy sám za vaši přednost?

Vím, že právě slušným bruslením mohu být týmu prospěšný a snažím se toho využívat. Je to moje silná stránka.

Finský kouč našeho národního týmu ocenil a zaujalo ho, že když vás sledoval při utkání v Plzni, jak jste dokázal dobře držet pozici a systém. Vnímáte to tak, že jste takový typ hráče?

To těžko říct, ale taková věc ze strany reprezentačního trenéra samozřejmě potěší. Snažím se dodržovat pokyny, které od trenérů dostanu, a přidat k tomu také něco navíc. Třeba dobré bruslení, rozehrávku nebo podporu útoku. Jsem obránce, takže se snažím plnit i defenzivní povinnosti.

Považujete nominaci do seniorského národního týmu za splnění dalšího z mezníků ve vaší kariéře?

Určitě. O tom sní každý kluk. Když jsem byl malý, tak jsem se díval na všechna mistrovství světa. Potom jsem objížděl turnaje s mládežnickými reprezentacemi a můj sen byl podívat se áčkového národního týmu. Určitě je to splněný mezník i sen.

Hovořil jste o tom, že vás nominace překvapila. Byla o to překvapivější, že se vám aktuálně se Spartou vůbec nedaří a v extraligové tabulce jste až na předposlední třinácté příčce?

Situace ve Spartě samozřejmě není příjemná, ale snažím se soustředit maximálně na sebe a co nejvíc pomáhat týmu. To je jediné, co mohu ovlivnit.

Uvítal jste, že je sraz národního týmu v Českých Budějovicích, kde jste už dvakrát v minulosti působil?

Díky tomu, že je sraz právě v Budějovicích, tak jsem se těšil ještě možná o trochu víc. Dobře to tady znám a vždycky se sem rád vracím.

Jak vzpomínáte na své působení v dresu Motoru?

Vzpomínám na to pozitivně. Budějovice mi pomohly stát se lepším hokejistou a vždycky jsem se tady cítil dobře. Byl jsem tady skoro celou sezonu v první lize a pak ještě jednou v extralize, ale to bylo jenom na měsíc. To bylo jen krátce. Než jsem se stačil rozkoukat, tak už jsem se zase vracel zpátky. V tu chvíli mi to ale pomohlo, protože Spartě se nedařilo a byl to pro mě takový nový nádech. I když to byl jenom měsíc.

Cítil jste velký respekt, když jste vstupoval do kabiny, kde seděla celá řada hokejistů, se kterými jste se možná nikdy ani nepotkal?

S řadou kluků se potkávám v extralize, takže to nebylo tak hrozné. Spíše jsem přijížděl s tím, že si chci celý sraz užít a třeba i od spoluhráčů něco okoukat. Žádný přílišný respekt jsem neměl. Navíc všichni v týmu i kolem něj jsou úplně v pohodě a na stejné lodi.

Vyptával jste se v kabině Sparty, jak to v reprezentaci funguje?

Výhodou pro mě je, že spoustu kluků znám z mého působení ve Spartě i jinde. Navíc je tady se mnou můj spoluhráč David Němeček, se kterým hrajeme v jedné obraně v extralize a už má něco za sebou. Jeho jsem se ptal, jak to tady chodí.

Už s vámi mluvil trenér Jalonen o tom, jestli všichni dostanete v turnaji šanci?

Měli jsme zatím pouze úvodní mítink a jediné, co víme, že někteří hráči odehrají všechny tři zápasy a jiní dva. Zasáhnout do hry bych tedy měl.

Přijedou se na vás na zápas do Budějovic podívat rodiče i bratr?

Rodiče a přítelkyně určitě přijedou.