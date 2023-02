Jak se to seběhlo, že jste se z asistenta trenéra posunul na post sportovního manažera? Na konci prosince jsme se o tom bavili s generálním manažerem Standou Bednaříkem. Minulá sezona se nám povedla, byl jsem tady spokojený a měl jsem zájem klubu pomoci. Pak přišlo odvolání Jardy Modrého z pozice hlavního trenéra. Standa mě oslovil, jestli bych nešel týmu pomoci jako asistent trenéra. Kývl jsem a zároveň jsme se průběžně bavili o nějaké této manažerské pozici, která by mě naplňovala a myslím, že bych ji mohl dělat dobře.

Jako manažer začínáte fungovat hned, nebo spíše až od příští sezony?

Funguji hned od svého nástupu do funkce. Letos už se sice žádné změny v kádru dělat nedají, ale skladbu mužstva a celkově sportovního úseku pro příští sezonu už mám na hrbu já.

Zůstáváte nadále i asistentem trenéra?

Určitě. Do konce sezony se na tom nic nemění. Jsem přesvědčený, že sportovní manažer by měl být u týmu co nejblíže. Poznáte hráče mnohem lépe, než když sedíte někde v kanceláři. Není to tak, že bych do budoucna v kabině nebo na střídačce měl být každý den, ale určitě tam budu hodně často. Abych viděl hráče pracovat na tréninku i mimo led. Kdo se jak připravuje individuálně. Bez toho to v dnešním hokeji nejde. Určitě by měl být v této roli člověk, který je u mužstva hodně blízko a vidí situaci zevnitř. Něco jiného je pak generální manažer.

Jiří Novotný se stal novým sportovním manažerem hokejistů Motoru

Roli asistenta trenéra jste chtěl skloubit ještě se svou prací hráčského agenta. To už teď nepůjde?

To určitě nejde. Ve Švýcarsku mám ještě hodně kontaktů, ale už jsem tuhle práci hodně okleštil. Teď je Motor moje priorita, které se budu věnovat na sto procent. Nejde dělat několik věcí najednou a bylo by to i nevhodné. Mohlo by se jednat tak trochu i o střet zájmů. Toho jsem si vědom.

Kolik hráčů současného kádru Motoru má platnou smlouvu i pro příští sezonu?

Je to něco přes polovinu hráčů, kteří mají podepsáno. Někteří ještě ne. A také proto jsem rád, že je mohu sledovat hlavně v tréninku, v zápasech i krizových situacích. Jak zvládají složité momenty. To všechno beru v potaz. Podle toho si uděláte obrázek, jak s kým můžete v sestavě počítat. Tým se bude doplňovat, ale nechtěl bych být konkrétní, protože sezona stále běží a hráči ještě mají platné kontrakty.

V médiích se objevují různá jména, která by měla od příští sezony vás tým posílit: Pýcha, Doudera, Štich, Kubík, Ordoš a další. Mohl byste alespoň některé z nich okomentovat?

Hodně věcí směrem ke kádru pro příští sezonu už je vyřešených, ale oficiální vyjádření je možné vydat až po sezoně, kdy jednotlivým hráčům vyprší smlouvy v jejich klubech.

Kolik nových hráčů by podle vašich představ mělo do týmu přijít?

Mělo by to být osm až devět nových hráčů.

Jan Štencel by odjel k porodu i v průběhu zápasu, naštěstí k tomu nedošlo

Jaká je situace ohledně kanadského obránce Stuarta Percyho? Bude v Motoru pokračovat?

Máme velký zájem, aby u nás pokračoval. Směrem dopředu je to jednoznačně rozdílový obránce. Také ale dobře víme, že nejsme sami, kdo má o jeho služby zájem. Stuartovi jsme dali nabídku už před delší dobou. Jak už jsem řekl, byli bychom velice rádi, kdyby u nás zůstal a uděláme pro to maximum. Na druhou stranu ale také respektujeme samotného hráče, že nejsme na trhu jediní, kdo o něj stojí. Zájem o jeho služby je z české extraligy i ze zahraničí.

Trenérský tým by měl pokračovat i v dalším ročníku v současném složení?

Trenérský tým má smlouvy i na příští rok, kluci pracují dobře, ale je to samozřejmě také otevřené. Jsem ve funkci krátce, tak bych se k tomu nechtěl nějak víc vyjadřovat.

Jak už jste naznačil, vy osobně v roli asistenta trenéra pokračovat nebudete?

Budu na střídačce i v kabině, ale určitě už to nebude tak, že bych byl s týmem pořád. Budu u mužstva maximálně, co mi povinnosti dovolí. Budu na trénincích i na zápasech. Oficiálně ale v roli asistenta nebudu.