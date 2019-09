Z vaší strany to byl mimořádně povedený zápas. Čekali jste, že by to mohlo být až takhle jednoduché?

Měli jsme výborný start do zápasu. Povedla se nám první třetina, kterou jsme vyhráli 4:0. Ta dala ráz celému utkání, které se pak pro nás vyvíjelo maximálně příznivce. Z naší strany to byl super zápas. Paráda.

Hráli jste až tak dobře, nebo byl soupeř výkonnostně o tolik horší?

Těžko říct. Určitě nám strašně moc pomohl dobrý start do zápasu. Vytvořili jsme si obrovský tlak a díky němu jsme dali rychlé čtyři góly. To dalo ráz celému utkání. První třetina byla pro celý zápas naprosto klíčová.

Zjednodušilo vám přece jen Ústí situaci tím, že nebetonovalo tolik jako většina soupeřů, která do Budvar arény přijede?

My jsme tomu ale od začátku šli naproti, protože jsme měli velmi dobrý pohyb. Měnili jsme pozice v útoku a rychle jsme hráli s pukem. Dávali jsme si to a tlačili se do šancí. Ani jsme tak nemuseli moc řešit, jestli soupeř brání, nebo nebrání. Hráli jsme svoji hru a vyšlo nám to, což bylo moc dobře.

V šesté minutě jsme vedli už 2:0. To je přesně ten vstup do utkání, o kterém pokaždé mluvíte?

Samozřejmě. Pokud dáte rychlé góly, tak to udá směr celému zápasu. Vstup do utkání je vždycky hodně důležitý. Když přidáte i nějaké branky, tak se vám potom hraje výrazně lépe. Tým má větší sebevědomí a energii. Tentokrát bylo jasně vidět, že jsme si za vítězstvím od začátku šli. Pro nás to bylo perfektní utkání.

Vy jste vyhlášeným střelcem. Uklidnilo vás, že jste se poprvé v sezoně trefil a pak přidal i další dvě branky?

To jistě, ale možná už jsem se proti loňsku i trochu změnil. Jsem zase o rok starší a už si z toho takovou hlavu nedělám. Snažím se to neřešit, i když vím, že se ode mě góly čekají. Pokud má člověk čisté svědomí, že tomu jde naproti, tak to přijde. Nevěřím, že by se střílení gólů mohlo zapomenout. Ale máme v týmu i spoustu jiných hráčů, kteří branky dokáží dát. Rozhodně jsem si nebyl špatný z toho, že jsem v prvních dvou kolech nedal gól. Hrál jsem si svou hru a věřil jsem, že to brzy přijde.

Vzpomenete si, kdy jste dal naposledy hattrick?

Vzpomenu. V Havlíčkově Brodě jich bylo docela dost. Ale to bylo ve druhé lize. Tady v Budějovicích ještě žádný nebyl. Tohle je první.

Na led přilétla jedna čepice. Zaznamenal jste to?

Čepici jsem zaznamenal a mrzí mě, že jsem si ji nevzal. Mohl jsem mít hezkou památku a pověsit si ji doma nad postel (smích).

Vaše tři góly byly každý jiný. Nejdůležitější byl ten první, kterým jste ve třetí minutě otevřel skóre?

Asi ano. Bylo to hned při prvním střídání. Dali jsme ho situaci, které každý den pilujeme na tréninku. Po založení akce a rychlém kontru celé lajny s tlakem do branky mi to Kuba Babka dobře hodil a mně to tam spadlo o tyčku do branky.

Při vašem druhém gólu ve druhé třetině zápasu jste si pěkně vybruslil a s přehledem trefil k tyči.

Spíš jsem byl rád, že jsem tam dojel, protože jsem za sebou měl dlouhé střídání (úsměv). Ale sil jsem měl ještě dost. Trefil jsem to tam, kam jsem chtěl.

Třetí trefou jste obelstil gólmana, když jste zasunul po objetí jeho branky.

Měl jsem štěstí, že se ke mně odrazil puk po střele Davida Gilberta. Trošku se mi zadrhl, ale stačil jsem ho zamést. Ale jak říkám, není to o mých gólech. Je to o práci kompletní naší lajny a celého týmu. Nijak bych to nepřeceňoval. Je pořád teprve začátek sezony a musíme jít dál. Je ale důležité, že jsme do ní dobře vstoupili.

V prvních třech kolech jste nasbírali maximální počet devíti bodů, nastříleli devatenáct gólů. Je to vstup do sezony přesně podle vašich představ?

To ano, ale nesmíme usnout na vavřínech. Soutěž je dlouhá. Začátek máme výborný, ale nepřeceňujeme to a musíme jít dál. Makat pořád stejně. Pojďme si za výhrou v každém zápase a zkusme udržet vítěznou sérii co nejdéle.