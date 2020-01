HC Vimperk – Lední medvědi Pelhřimov 2:5 (1:1, 0:1, 1:3). 1. Paule (Horejš, J. Sitter), 55. R. Sitter – 9. Martin Hadrava (Kopic, Vysloužil), 32. Vysloužil (F. Kasalý), 43. B. Svoboda (Vylíčil, Votápek), 51. B. Svoboda (F. Kasalý), 57. Vysloužil. Sestava Vimperka: Vl. Marek – J. Předota, Horejš, Hrůša, L. Turek, R. Sitter, Janásek – Paule, R. Suchánek, J. Sitter, Švarc, J. Trummer st., Sumerauer, Vl. Hadrava, Jiří Lang, O. Kovář. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

„Porážka moc mrzí, protože to byl naprosto vyrovnaný zápas. Soupeř rozhodl z rychlých protiútoků a potrestal naše ztráty kotoučů. Kluky jsme na to upozorňovali, ale soupeř potvrdil, v čem jeho síla. Ještě čtyři minuty před koncem jsme to mohli za stavu 2:4 zdramatizovat, Láďa Paule šel sám na gólmana, ale nedal. Soupeř si to pak již pohlídal,“ komentoval duel vimperský trenér Pavel Předota.