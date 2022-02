Hokejisté Kobry sídlí ve skupině Jih na třetí příčce, o kterou už nemůže přijít. Stále však mají o co hrát, neboť zaostávají jen o čtyři body za druhou Příbramí. Ta je z pohledu hráčů Kobry nejpravděpodobnější variantou pro semifinále; a v případě, že by ještě dokázali tohoto protivníka potopit pod sebe, hráli by s ním první semifinálový duel doma a stejnou výhodu by měli i v případě rozhodujícího sedmého utkání.

Za nejvyššími metami táhne mužstvo z Braníku elitní a mimořádná útočná formace s nejproduktivnějším hráčem soutěže Kamilem Bříškou (33+38), Tomášem Šťastným a Lukášem Tondrem. Tato trojice sesbírala úctyhodných 169 bodů. Připočtou-li se k tomuto číslu příspěvky dvou nejproduktivnějších obránců Dominika Šteinera a Marka Ryzáka, vykážou statistiky této kompletní pětice 210 kanadských bodů. A to je víc, než dají dohromady všichni ostatní členové pražského druholigového celku.

Další výraznou oporu týmu nachází pražský tým v jednom z nejvytíženějších brankářů ve skupině Jih Lukáši Sochůrkovi. Ttrenér Kobry Miloslav Šeba navíc už několikrát využil možnosti startu slávistických pomocníků Martina Michajlova (dva ze čtyř startů za Kobru si připsal právě proti Táboru) a Romana Málka.

Týden bez zápasu vyplnila táborská hokejová družina poměrně intenzivní přípravou. Neabsolvoval ji pochopitelně zkušený Jakub Matušík, jenž překonává trombózu, ale ani další centr Jan Bárta, kterého na led nepustí zranění z posledního utkání proti Klatovům. Týdenní tréninkovou účast lemovaly i další letmé absence, které by se však do sestavy pro sobotní duel promítnout nemusely. Příjemnou zprávou je návrat studentů Tomáše Hajiče a Milana Dančišina. Divákům se rovněž představí avizovaná nejčerstvější posila modro-bílé ofenzívy, osmadvacetiletý forvard Tomáš Rousek.