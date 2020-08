Dnes slaví padesáté narozeniny nejproduktivnější hráč historie českobudějovického hokeje Luboš Rob starší, známý na všech zimních stadionech od Karlových Varů až po Třinec pod přezdívkou Kondor.

V Českých Budějovicích strávil celkem 17 sezon, odehrál 732 zápasů, v nichž zaznamenal 263 gólů (z toho 38 vítězných) a 598 kanadských bodů! Byl členem bronzového extraligového týmu v roce 1995 a postupových celků z let 1992 a 2005. Hned devětkrát nastřílel za klub soutěžní hattrick, 12. ledna 2003 v extraligovém duelu s Litvínovem k hattricku přidal ještě tři asistence. Zaznamenal také čtyři rozhodující góly v prodloužení, což je též klubový rekord. V letech 2002-04 byl kapitánem týmu a později i trenérem či asistentem u mládeže i A týmu Motoru. V reprezentaci stihl 10 zápasů a 3 góly, v roce 1988 se stal mistrem Evropy do 18 let.

V závěru své kariéry se v dresu pražské Sparty dočkal i mistrovského extraligového titulu. V minulém ročníku působil jako trenér juniorky Motoru, od té nadcházející vede druholigový Písku v roli trenéra i sportovního manažera.

K bezpochyby hodně dlouhé řadě gratulantů se připojuje i sportovní redakce Deníku.