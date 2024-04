Končí kapitán i nejproduktivnější hráč. Tábor opouští 11 hokejistů

Táborští hokejisté už jen z povzdálí sledují, zda si účast v Chance lize vybojuje Chomutov nebo Havířov. Právě klub ze Slezska jim po velmi dramatické sérii vystavil v semifinále II. ligy stopku 3:4 na zápasy. Hokejisté z jihočeského klubu jsou nyní na odpočinku, ale vedení má plné ruce práce s tím, aby se co nejlépe připravilo na nadcházející ročník a složilo odpovídající kádr, který by se ucházel o nejvyšší pozice a postup do I. ligy. A změny budou velké!

Táborští hokejisté zakončili sezonu ve II. lize v semifinále play off, v němž podlehli Havířovu 3:4 na zápasy. | Foto: Tomáš Danko