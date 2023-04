Cesta táborských hokejových dorostenců za záchranou nejvyšší soutěže se po sobotním střetnutí ve Vsetíně nepříjemně zúžila. Namísto vytoužené pečeti na uhájení extraligové příslušnosti, ke které je navíc přiblížil vedoucí gól z úvodu druhé třetiny, si mladí Jihočeši přivezli ze stadionu na Lapači nepříjemnou porážku 2:5.

Táborský kouč Arpád Györi byl po utkání ve Vsetíně právem zklamaný. | Foto: Tomáš Danko

VHK Robe Vsetín – HC Tábor 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)

Branky: 28. Miklas (Frolo), 32. Ostřížek (Miklas), 33. Koláček (Frolo), 56. Kovář (Koláček), 60. Kovář (Bartoněk) - 23. Dohnal (Hlavín, J. Pospíchal), 36. Bouška (Jaroš, J. Pospíchal). Rozhodčí: Grygera, Šico – Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:0. Poměr střel: 27:29. Diváků: 1498.

Vsetín: Uhrin (Kroupa) – Herman, Stodůlka, Kučný, Kotrla, Pala – Drozd, Kovář, Bartoněk, Žárský, Ostrčil, Miklas, Frolo, Ostřížek, Matějová, Vlk, Zezulka, Koláček.

Tábor: Šrámek (Ferdus) – Bačo, Šťastný, Bouška, Jaroš, Honzík, Céza – Vlček, P. Pospíchal, Suchan – Eremiáš, Němeček, Mohyla – J. Pospíchal, Hlavín, Dohnal – od 41. navíc Vrba.

Táborský celek odehrál na vsetínském ledě solidní první třetinu, ale s výjimkou nastřelené tyče a několika nedotažených slibných šancí z ní nic nevytěžil. Po necelých třech minutách hry ve druhé části se kohouti kýženého vedení přece jen dočkali, poté však vlivem vlastních chyb zcela vypadli z role a domácí tým potrestal neduhy v jejich hře víc než dokonale. Na tři góly soupeře sice táborské mužstvo stihlo zareagovat kontaktní trefou, jenže mladí Valaši odehráli závěrečnou dvacetiminutovku s velkým entuziasmem a namísto obav o výsledek dvěma góly nesmírně cenné vítězství zpečetili. Nutno dodat, že je k potřebnému triumfu hnala naprosto neuvěřitelná divácká kulisa vytvořená patnácti stovkami diváků! Ti se do ochozů postupně nahrnuli v očekávání podvečerního valašského derby ve finále Chance ligy proti Zlínu a čekání na tento šlágr zpestřili sobě i domácím dorostencům bouřlivým povzbuzováním.

Hodnocení trenéra - Arpád Györi, trenér dorostu HC Tábor: „Jsme samozřejmě nesmírně zklamaní, protože jsme se před zápasem ocitli blízko klíčovému kroku, a navíc bylo v našich silách ho udělat. V první třetině jsme k tomu vcelku slibně směřovali, byli jsme aktivnějším a lepším týmem, ale nic jsme z toho nevytěžili. Ve druhé části jsme se sice dostali do vedení, jenže nás vzápětí srazily fatální taktické chyby, které soupeř potrestal třemi góly. Tím se utkání zlomilo v náš neprospěch, protože pak už jsme to měli hodně těžké. V momentech, kdy jsme cítili šanci vrátit se do utkání, přišly naše fauly. Některé z nich sice nebyly tak jednoznačné, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Jsem smutný z toho, že jsme navíc prohráli o tři góly, což nám v případných kalkulacích rovněž nenahrává, protože tím s námi Vsetín i v tomto ohledu srovnal krok. Čekají nás teď poslední dva zápasy sezony; musíme si před nimi správně nastavit hlavy a co nejlépe se na ně připravit. Podobné chyby jako ve Vsetíně už prostě dělat nesmíme.“

Situace v barážové tabulce se po výsledku z Lapače pořádně zkomplikovala. Valaši srovnali s aktuálně druhým týmem Tábora krok nejen bodově, ale také z hlediska vzájemné bilance, která může sehrát v konečném účtování vrcholící soutěže zásadní roli. Stoprocentní jistotu záchrany přinese Táborským pouze šest bodů z posledních dvou barážových střetnutí, v platnost však může vejít i řada dalších výsledkových variant.

POŘADÍ BARÁŽE PO 4. KOLE: 1. Litvínov 10 bodů (skóre 18:4), 2. Tábor 7 (16:13), 3. Vsetín 7 (14:12), 4. Sokolov (1:20).

Zbývá sehrát – čtvrtek 6. dubna: Tábor – Litvínov (16.00), Vsetín – Sokolov. Sobota 8. dubna: Sokolov – Tábor (18.45), Litvínov – Vsetín.