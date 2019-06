Mužstvo HC Tábor se tak ve skupině Jih utká mimo jiné i s čínským výběrem China Golden Dragon, který byl do jeho skupiny ve třetí nejvyšší soutěži zařazen. Dalšími soupeři kohoutů budou Písek, David servis České Budějovice, Klatovy, Kolín, Kobra Praha, Nymburk a nováček z Příbrami.

Jedinou změnou v systému druhé ligy je na přání většiny klubů navýšení počtu zápasů v základní části na čtyřice. Znamená to, že se v ní spolu mužstva neutkají jen čtyřikrát, ale pětkrát. Play-off se bude hrát v rámci skupin. Ve čtvrtfinále budou mít jejich dva nejlepší celky volno a týmy ze 3. – 6. místa si to rozdají o zbylé dvě semifinálové pozice. Všechna kola vyřazovacích bojů se hrají na tři vítězné zápasy. Vítězové play-off z jednotlivých skupin se utkají v kvalifikaci o účast v Chance lize systém každý s každým doma a venku, to znamená ve čtyřech utkáních. Ze druhé ligy se v příští nebude sestupovat.

Základní část nového ročníku druhé ligy odstartuje ve středu 11. září a vyvrcholí ve středu 4. března.

Ještě předtím, než kohouti vyrukují do bojů v nové sezoně, budou ladit formu v devíti zápasových prověrkách. Devět dní po nástupu na led, tedy ve čtvrtek 8. srpna, čeká svěřence trenérů Arpáda Györiho a Miloslava čecha úvodní zápasový test, ve kterém si to rozdají s extraligovou juniorkou Motoru České Budějovice. V dalších týdnech odehrají Táborští osm utkání se čtyřmi soupeři z Moravských Budějovic, Havlíčkova Brodu, Příbrami a Klatov.

Hracími dny v přípravě budou úterý a čtvrtek, jen generálka proti Klatovům se uskuteční v pátek 6. září od 18 hodin na táborském ledě.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY HC TÁBOR

Čtvrtek 8. srpna (18): Tábor – Motor České Budějovice junioři. Úterý 13. srpna (18): Tábor – Moravské Budějovice. Čtvrtek 15. srpna (18): Havlíčkův Brod – Tábor. Úterý 20. srpna (18, Znojmo): Moravské Budějovice – Tábor. Čtvrtek 22. srpna (18.30): Tábor – Příbram. Úterý 27. srpna (18): Tábor – Havlíčkův Brod. Čtvrtek 29. srpna (18): Klatovy – Tábor. Úterý 3. září (18.30): Příbram – Tábor. Pátek 6. září (18): Tábor – Klatovy.