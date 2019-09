HC TÁBOR – HC KLATOVY 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 30. Černý (Heřman, Zayml), 56. Havelka (Heřman, Zayml), rozhodčí: Marek - Bělohlav, Roupec, vyloučení: 6:8, využití: 2:0, diváků: 725.

HC TÁBOR: M. Novák (Lekeš) - Černý, Havelka, Havran, Hajič, Skočovský, Radoš, Bouška - Matějka, Dančišin, Heřman - Šulek, Jan Bárta, Seidl - Jiří Bárta, Zayml, Březina - Prášek, Kadilák, Pejchal.

HC KLATOVY: Kolář (Čech) - Houdek, Lokajíček, Šiller, Slavík, Sysel, Walter - Uhlík, Rohla, D. Roubal, Kubišta, Tulačka, Matiášek, Eret, J. Roubal, Kolda, Hasman, Hajšman, Procházka.

Hodnocení trenéra - Arpád Györi, HC Tábor: „Už od přípravy jsme věděli, že přijede velmi bruslivý soupeř a rozhodně to pro nás nebude nic lehkého. Ukázalo se to už v první třetině, kdy nám hosté dělali svým pohybem problémy, a my se nemohli dostat do tempa. Proto také skončila 0:0. Bylo vidět, že jsme dost nervózní, přece jen jsme hráli doma a je potřeba v úvodu sezony ty body sbírat. V tomhle směru byl dnešní zápas oproti tomu na Kobře diametrálně odlišný. Naštěstí se nám dát gól v přesilovce pět na tři, tím jsme se uklidnili a už to bylo z naší strany lepší a koukatelnější. Bohužel nám to tam teď moc nepadá a nedokázali jsme soupeři odskočit na vyšší rozdíl. Do poslední třetiny jsme museli stáhnout sestavu na tři pětky, protože už v té druhé části bylo vidět, že postrádáme tempo. Byli jsme sice pod tlakem toho těsného vedení, ale kluci tu situaci zvládli. Pochválit musím Michala Nováka, odchytal velmi dobrý zápas. Vítězství je pro nás důležité, každá taková výhra na začátku sezony má velkou cenu.“

V sobotu od 16 hodin nastoupí táborští hokejisté k prestižnímu sousedskému derby na ledě Písku.