V urputném a napínavém souboji s ambiciózním nováčkem hájilo od začátku slibný náskok. Po sedmi minutách hry ve třetím dějství sice vzal za své a domácí celek se hnal za dokonáním obratu, kohouti ale v pravý čas povstali z popela a vysloužili si za to královskou odměnu: zisk tří bodů, který posílil jejich pozici na čele tabulky skupiny Střed.

V prvních dvou periodách se kohouti shodně dostali do dvoubrankového vedení, v posledních vteřinách každé ze třetin se k nim ale Středočeši dostali na kontakt.

Po necelých sedmi minutách hry v závěrečné části hry dokonce domácí vyrovnali na 3:3 a spřádali plány na dokonání obratu, jen o chvíli později ale vrátil vedení na stranu Tábora Hajič a vtiskl hostům potřebný impuls k perfektně zvládnutému závěru. Definitivní uklidnění a navýšení skóre až na konečných 3:6 obstaral dvěma pohlednými individuálními akcemi mladík Lukáš Prášek a tým HC Tábor se skupinou svých fanoušků mohl zaslouženě slavit cenný tříbodový příspěvek.

HC PŘÍBRAM – HC TÁBOR 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 20. Rohlík (Šinágl, Straka), 40. Brzák (Káník, Josefus), 47. Saňa (Tlačil, Hlaváček) - 7. Heřman (Dančišin, Skočovský), 17. Šulek (Jan Bárta, Seidl), 39. Seidl (Hajič), 48. Hajič (Seidl), 58. Prášek, 59. Prášek, rozhodčí: Škrobák - Kučera, Hradil, vyloučení: 6:7 - navíc Březina a Šulek (oba Tábor) 10 minut OT, využití: 1:1, oslabení: 0:1, 270 diváků.

HC PŘÍBRAM: Čech (Mičán) – Holý, Hlaváček, Saňa, Mašek, Straka, T. Rittig, J. Rittig – Brzák, Pejsar, Svoboda – Josefus, Chlouba, Šinágl – Rohlík, Tlačil, Kolouch – Panna, Káník, Jindra – Kuluris.

HC TÁBOR: Šorf (M. Novák) - Černý, Havelka, Hajič, Havran, Radoš, Skočovský - Prášek, Dančišin, Heřman - Šulek, Jan Bárta, Seidl - Jiří Bárta, Zayml, Březina - Matějka, Kadilák, Pejchal.

Hodnocení trenéra – Arpád Györi, HC Tábor: „V Příbrami jsme odehráli velice náročné utkání. V první třetině jsme byli lepším týmem a podařilo se nám dostat do vedení. Soupeře ale v podstatě udržely ve hře kontaktní góly na konci prvních dvou třetin. Tomu prvnímu šest sekund před první přestávkou předcházela taktická chyba, kdy jsme zbytečně ztratili puk ve středním pásmu, druhý jsme dostali z tečované střely poté, co jsme přežili čtyřminutové oslabení za vysokou hůl. Třetí třetina byla hodně těžká, protože soupeř hrál tři přesilovky a hned z té první vyrovnal na 3:3. Klíčové bylo, že hned vzápětí přišel gól Tomáše Hajiče a znovu jsme vedli. Na konci to vzal na sebe Lukáš Prášek a dvěma góly nám vítězství pojistil. V té poslední třetině jsme měli být po vyrovnání soupeře dole, ale kluci se z toho hned oklepali. Důležitou roli sehrály emoce, které zápas provázely. Na jedné straně jsme museli hráče trochu krotit, ale straně druhé je to semklo a odehráli ten zbytek třetiny s ohromným nasazením. Musíme klukům poděkovat za to, jak takhle těžké utkání zvládli. Ne všechno bylo ideální, ale poprali se s tím. Vítězství je pro nás hodně cenné. Dík patří i fanouškům, kteří nás přijeli do Příbrami podpořit. V sobotu nás čeká domácí zápas s Kobrou a věřím, že se na něj hráči i diváci moc těší.“