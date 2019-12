Vždyť kohouti v podstatě během několika minut ztratili vedení 4:1 a pustili soupeře do rovnovážného stavu. V tu chvíli ale udeřil zkušený Jakub Matušík, vrátil domácím vedení, a ti už pak famózním závěrem napravili to, co předtím sami pokazili.

Po první třetině by nikdo žádné výraznější komplikace v cestě za vítězstvím kohoutů neočekával. Díky brankám Hajiče, Heřmana a Dančišina si vypracovali třígólové vedení a mohli odehrát zbytek utkání v klidu.

Už ve druhé části se ale objevily náznaky potíží. Domácí tým značně polevil v koncentraci a nechal soupeře snížit na rozdíl dvou branek. Vzápětí sice Matušík vrátil skóre výraznější podobu a upravil stav na 4:1, hlavní zápletka ale teprve přišla.

Hokejistům od Otavy se po sedmi minutách hry v poslední dvacetiminutovce podařilo znovu výsledek zkorigovat Egertem, domácí zpanikařili a v 53. minutě už bylo zásluhou gólů Bednaříka a Jiří Bárty vyrovnáno na 4:4. Za tohoto stavu ale Táborští konečně procitli a fantastickým závěrem odvrátili hrozící blamáž. Načal to druhý gól Matušíka, na který navázal Jan Bárta a sekundu před koncem střelou do prázdné branky hostů také Seidl – 7:4.

HC TÁBOR – IHC KRÁLOVÉ PÍSEK 7:4 (3:0, 1:1, 3:3)

Branky a nahrávky: 11. Hajič (Matušík, Pejchal), 13. Heřman (Černý, Seidl), 17. Dančišin (Hajič, Havran), 34. Matušík (Heřman), 56. Matušík (Seidl, Havran), 59. Bárta (Dančišin, Hajič), 60. Seidl. - Jiří Bárta (Karbulka), 47. Egert (Rod, Matějka), 51. Bednařík (Karbulka, Tintěra), 53. Bárta (Turek), rozhodčí: Král - Vavruška, Bělohlav, vyloučení: 4:6, využití: 2:0, oslabení: 2:0, střely na branku: 47:25, diváků: 1422.

HC Tábor: M. Novák (Šorf) - Havran, Dvořák, Havelka, Hajič, Černý, Radoš, Beran - Březina, Bárta, Šulek - Seidl, Matušík, Heřman - Prášek, Zayml, Dančišin - Pejchal, Pechánek, Řepík.

IHC Králové Písek: Kříž (Štrobl) - Turek, Suda, Košař, Houdek, Tintěra, Najman - Matějka, Arnošt, Bednařík, Bárta, Šuhaj, Karbulka, Rod, Egert, Nová, Strnad.

Hodnocení trenéra – Arpád Györi, HC Tábor: „Celý týden jsme se připravovali na to, že tenhle zápas musíme zvládnout a zabodovat. V první části hry se nám to dařilo vyjádřit, byli jsme aktivní a dostali jsme se do vedení 3:0. V tu chvíli jsme mohli utkání dohrát v klidu a užít si ho, ale to, co se s námi v takových pasážích stane, nejde pochopit. Najednou se bojíme hrát, někteří hráči poleví, každý si udělá něco navíc, než by měl, a náš výkon jde rapidně dolů. Dali jsme pak sice gól na 4:1 a dohráli třetinu relativně v klidu, ale po druhé třetině jsme museli v šatně hodně zvýšit hlas, protože to nebylo dobré. My jsme si pak vytvořili nějaké šance, ale vzápětí přišla další hrozná pasáž a pustili jsme soupeře do vyrovnání na 4:4. To, že jsme pak vstali z mrtvých, je zásluha Jakuba Matušíka, který následně proměnil svou šanci a dal gól na 5:4. Toho závěru si na týmu vážíme, ale o výsledku mělo být samozřejmě rozhodnuto mnohem dřív. Zápas jsme zvládli, ale spokojení být nemůžeme. Někteří hráči by měli začít přemýšlet o tom, proč v době, kdy máme relativně utkání pod kontrolou, přijde takový propad. Každopádně musím dnes moc poděkovat fanouškům a ocenit to, jak nám v těžkých chvílích za stavu 4:4 pomohli a hnali nás za vítězstvím.“