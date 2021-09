Fanoušci hokeje z Tábora i okolí by si středeční duel rozhodně neměli nechat ujít, s tím, že ke vstupu na stadion je opravňuje dodržování aktuálně platných covidových opatření. Za to je však čeká na ledě i v hledišti hned několik překvapení.

Oba týmy se v zahajovacím dějství druhé ligy radovaly z vítězství. Táborské mužstvo si pro něj dojelo na horký led pražské Kobry (5:1), Havlíčkobrodští zdolali doma houževnaté Řisuty (4:2). Středeční soupeři patřil k těm, kteří se spolu stihli utkat před nuceným zakončením uplynulé sezony, a domácí soubor má hráčům z Kotliny co vracet. Ve zmiňovaném střetnutí totiž vedl už 4:1, přesto však nakonec prohrál 4:5 po prodloužení.

Táborští druholigoví hokejisté vyrukují už ve středu k prvnímu sezonnímu střetnutí na domácím ledě. A bude to hodně peprná záležitost – na druhé straně ledové plochy stane tradiční protivník z Havlíčkova Brodu. Úvodní vhazování padne na táborském zimním stadionu v 18 hodin a předcházet mu bude slavnostní ceremoniál.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.