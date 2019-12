Soupeř z jihočeské metropole zavítá k Jordánu povzbuzený příznivou bilancí z dosavadních vzájemných zápasů a s jedním potencionálním lákadlem: startem jedné z velkých hráčských osobností českého hokeje a současného kouče prvoligového Motoru Václava Prospala.

Při příznivé konstelaci disponuje českobudějovický David Servis jedním z nejkvalitnějších týmů v celé soutěži, aktuální postavení v tabulce s tím ale vzhledem k jeho časté proměnlivosti nekoresponduje. V současnosti sídlí servismani na 6. místě, přičemž na vedoucí Kolín ztrácejí dvaadvacet bodů a od dvojice Tábor – Klatovy je dělí bodů dvanáct.

Do čela týmové produktivity už se prodral v úvodu sezony zraněný Roman Šulčík (11 gólů + 19 asistencí) pronásledovaný matadorem Tomášem Vakem (12+16) a nejlepším střelcem mužstva Miroslavem Tejkem (17+10). Nejproduktivnějším obráncem družiny z Pouzar centra je Daniel Dudáček, a to i přesto, že zatím čeká na první sezónní gól (0+16). Do očekávané role zadních řad servismanů už se vpravil další extraligou ošlehaný exreprezentant Vladimír Sičák (4+10) a v brance si okamžitě vydobyl neotřesitelnou pozici Martin Hauser.

Jak už jsme předznamenali, ze tří dosud odehraných derby si odnesli bohatší výslužku hráči David Servisu. První duel na domácím ledě sice ztratili a podlehli Táborským 1:4, brzy jim ale splatili dluh stejně hodnotnou mincí (1:4) a v zatím posledním vzájemném souboji zdolali táborské kohouty 3:2.

Hokejisté Tábora si po utkání s Pískem užili týmovou vánoční besídku i následné sváteční volno, už na Štěpána ale byli znovu na ledě a počali zbrojení na poslední duel v tomto kalendářním roce.

Předchozí derby si v mužstvu vyžádalo nepříjemnou zdravotní daň v podobě zranění útočníka Tadeáše Pejchala. Ten je nyní jediným obyvatelem týmové marodky, samozřejmě s tím, že pouze u tréninků nadále zůstává rekonvalescent Jan Trummer.

Lákadlo v podobě možného startu někdejších reprezentantů a dalších kvalitních hráčů na straně David Servisu, punc krajského derby i zajímavý termín utkání, to všechno by mohlo podnítit útok na táborský divácký rekord v tomto ročníku.