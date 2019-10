Hokejisté táborského HC poznají v sobotu i svého posledního soupeře z listiny druholigové skupiny Střed. Po necelých dvou letech se vracejí na jih Čech kozlové z Kolína a duel dvou tradičních obyvatel třetí nejvyšší soutěže by se mohl stát pro fanoušky velice atraktivní položkou. Zahájení zápasu je naplánováno na 18. hodinu.

Na táborský led zavítá po bezmála dvouleté pauze znovu tradiční sok z Kolína. | Foto: Tomáš Danko

Středočeský celek patří trvale k tomu nejlepšímu, co třetí nejvyšší soutěž v tuzemsku nabízí. V loňském ročníku to svěřenci Petra Martínka a Jiřího Kadlece dotáhli ke třetímu místu po základní části, aby v následném play-off jasně přehráli Klatovy 3:0 na zápasy a v cestě do finále řádně potrápili ambiciózní Vrchlabí (série 1:3).