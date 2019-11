První velké nepříjemnosti číhaly na táborskou výpravu už při cestě na utkání. Klubový autobus se musel vyhýbat dvěma dopravním nehodám, strávil spoustu času v kolonách a na zimní stadion do Slaného dorazil až čtvrt hodiny před začátkem zápasu. Do boje tak vyrukovali Táborští po kratičké rozcvičce takříkajíc naostro.

Na průběhu první části hry se to zásadně neprojevilo. Táborští hráči zasypali branku gólmana Hana třiadvaceti střelami, zatímco čínský tým se osmělil jen sedmkrát. Přesto svítilo po první třetině na ukazateli nerozhodné skóre 1:1. V domácím dresu se v oslabení svého týmu prosadil český „krajánek“ ve službách Golden Dragon Michal Kučera, ale ještě v téže přesilovce pohotově srovnal Seidl.

V prostředním dějství se do hry kohoutů vmísily vedle neefektivní koncovky i další neduhy. Do vedení je sice v další početní výhodě dostal Jiří Bárta, asijský tým ale otočil skóre a Táborští mohli být nakonec rádi, že se jim podařilo ještě do přestávky vyrovnat zásluhou Řepíka.

V závěrečném dějství se hosté přece jen vyburcovali k dalšímu drtivému náporu, a tentokrát ho dokázali vyjádřit i gólově. Branky Seidla, Hajiče, Řepíka a Pejchala ustanovily konečné skóre 3:7.

CHINA GOLDEN DRAGON – HC TÁBOR 3:7 (1:1, 2:2, 0:4)

Branky: 11. Kučera, 27. Kučera (Li H.), 33. Zheng (Zich) - 12. Seidl (Dančišin, Havran), 26. Jiří Bárta (Jan Bárta, Havelka), 38. Řepík (Březina, Jiří Bárta), 47. Seidl (Dančišin, Šulek), 52. Hajič (Dančišin), 55. Řepík (Březina, Jiří Bárta), 56. Pejchal (Dančišin, Dvořák), rozhodčí: Luczków – Kurtin, Beneš, vyloučení: 6:4 - navíc Hang (Golden Dragon) 10 minut OT, využití: 0:2, oslabení: 1:0, 35 diváků.

CHINA GOLD DRAGON: Han P. (Wang H.) – Si, Jin, Chang, Han Y. (A), Wang Xih., Wang Xia., Zich – Li M., Xiang (C), Husarik (A), Zhend, Wang Ch., Kučera, Song, Zhou, Li H., Wang Y.

HC TÁBOR: D. Novák (M. Novák) - Havran, beran, Havelka, Hajič, Dvořák, Radoš, Bouška - Jan Bárta, Dančišin, Seidl - Šulek, Zayml, Heřman - Jiří Bárta, Březina, Pejchal - Prášek, Kadilák, Řepík.

V sobotu od 18 hodin hostí táborští hokejisté v důležitém utkání ambiciózní Příbram.