Branky: 12. Zíb (Radoš Zayml), 26. Hasman (Radoš), 27. Šulek (Matušík, Havelka), 47. Dančišin (Kříž, Havelka), 54. Dančišin (Endál, Hasman), 55. Prášek (Hubata, Zayml). Rozhodčí: Maršálek – Kubíček, Roupec. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:0. Diváků: 934.

HC Tábor: Kolář – Kříž, Hajič, Černý, Havelka, Pařízek, Radoš, Hubata, Čížek – Zíb, Zayml, Prášek – Šulek, Matušík, Seidl – Hasman, Dančišin, Endál – Chocholoušek.

HC Baník Příbram: Šorf – Saňa, Hlaváček, Jelínek, Malý, Havlín, Zdeněk – Tlačil, Chlouba, Furch, Seniov, Rohlík, Kolouch, Pinkas, Josefus, Panna, Káník, Gengel, Bečvář.

V úvodních deseti minutách středeční bitvy prvního týmu tabulky s druhým svazovala ruce domácích hráčů značná nervozita. Středočeši toho využili k náporu a časté střelbě, proti nim ovšem stál pozorný Kolář. Svůj boj s táborským gólmanem nakonec příbramští střelci prohráli na celé čáře…

Táborští hokejisté postupem času našli pevný led pod bruslemi, a když pak univerzál Zíb otevřel brankový účet zápasu, vzrostlo i jejich sebevědomí. Soupeř sice především v některých pasážích prokazoval své kvality, góly ovšem z nadprůměrného zápasu těžilo jen domácí mužstvo. Ve druhé třetině získalo díky dvěma dalším brankám patřičný klid a v závěrečné dvacetiminutovce potěšili fanoušky v ochozech dalšími třemi gólovými výpady.

Hodnocení trenéra A-týmu HC Tábor Arpáda Györiho: „Na začátku jsme byli hodně nervózní a nedokážu si vysvětlit, proč tomu tak bylo. Důležité je, že jsme to i přes nápor soupeře udrželi na 0:0. Pak jsme dali první gól a po něm už to z nás trošku spadlo. Klíčový pro vývoj utkání byl náš nástup do druhé třetiny, kdy jsme odskočili na tři góly. Od té doby už jsme byli aktivnější, a i když soupeř stále hrozil, tak jsme si šli za vítězstvím. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, i když pro Příbram je ten výsledek asi trochu krutý. V důležitých pasážích zápasu nás podržel Kristián Kolář, který chytal velmi dobře. Jsme rádi, že se nám podařilo těžké utkání takhle zvládnout a získat tři body."