Domácí favorit si od začátku udržoval vcelku výraznou herní i střeleckou převahu, jeho výkon ovšem i tak provázelo příliš bohorovnosti. Vypracoval si sice dvoubrankové vedení zásluhou gólů Šulka a Matušíka, v závěru třetiny ovšem nechal hodně volnosti nejnebezpečnější formaci hostů a ta ho díky dvěma trefám extáborského Matějky ztrestala vyrovnáním na 2:2.

Ve druhé části hry pokračoval zápas v zažitém rytmu. Kohouti měli výrazně navrch, s chutí hrající soupeř ale úporně bránil, a navíc měl v brance velmi pozorného Kříže. Ten nakonec přece jen kapituloval, když ho ze samostatného úniku překonal Blažek a poslal svůj tým do vedení.

Jestliže někdo očekával, že nebude ani poslední dějství pro domácí mužstvo snadné, mýlil se. Písečtí vinou častých oslabení slevili ze svého elánu, naopak Táborští ještě přiložili pod kotel a potěšili své fanoušky mohutným přílivem šancí i gólů. Nešťastný písecký gólman ve třetí části inkasoval hned šestkrát, přičemž Šulek s Blažkem se shodně blýskli hattrickem. Posledně jmenovaný ho dovršil pouhou desetinu sekundy před závěrečnou sirénou a ustanovil konečné skóre 9:2.

HC TÁBOR – IHC KRÁLOVÉ PÍSEK 9:2 (2:2, 1:0, 6:0)

Branky: 6. Šulek (Seidl, Matušík), 16. Matušík (Seidl, Šulek), 36. Blažek (Dančišin, Prášek), 46. Šulek (Černý), 47. Seidl (Černý, Heřman), 49. Blažek (Havelka, Černý), 54. Šulek (Matušík, Seidl), 59. Březina (Bárta), 60. Blažek (Kadilák) – 17. Matějka (Bednařík, Arnošt), 19. Matějka (Bednařík, Arnošt), rozhodčí: Šmika - Krátký, Maňák, vyloučení: 6:8, využití: 2:0, oslabení: 1:0, střely na branku: 51:22, diváků: 1095.

HC Tábor: D. Novák - Havran, Hajič, Černý, Havelka, Dvořák, Radoš, Beran - Březina, Bárta, Heřman - Šulek, Matušík, Seidl - Blažek, Zayml, Dančišin - Prášek, Řepík, Pejchal - Kadilák.

IHC Králové Písek: Kříž - Hanus, Bílek, Šafář, Košař, Najman, Turek, Sivek - Matějka, Arnošt, Bednařík - Novák, Bárta, Strnad - Novotný, Rod, Petřík.

Hodnocení trenéra Arpáda Györiho: „Těší nás, že jsme zápas dovedli k takovémuto závěru. Máme na něj ale dva pohledy. Už v první polovině utkání jsme měli jasnou převahu, ale v jejím vyjádření nám bránily laxní přihrávky i zakončení. Vinou toho jsme za stavu 2:0 dostali soupeře zpátky do hry a dovolili mu vyrovnat. Od poloviny zápasu už jsme svou převahu dokázali vyjádřit gólově a měli jsme utkání pod kontrolou. Dnes to nebylo o soupeři, ale jen o nás. Jsme rádi, že jsme nakonec dali devět gólů a získali plusové body v boji o druhé místo, ale zároveň jsme získali i postřehy, na které se potřebujeme před play-off zaměřit, protože by se nám mohly v důležitých fázích vymstít.“

POZOR! V SOBOTU UŽ OD 15 HODIN!

Už v sobotu nastoupí táborští hokejisté k předposlednímu střetnutí základní části. Odehrají ho opět doma a jejich soupeřem bude českobudějovický David servis. Utkání se hraje mimořádně už od 15 hodin z důvodu večerního konání Reprezentačního plesu HC Tábor v hotelu Palcát.