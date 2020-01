Mládím nabitý záložní tým Škody Plzeň vyrukoval do utkání s očekávaným elánem, zatímco domácí celek přece jen slevil z kvality předchozích vystoupení. V 6. minutě se sice dostal do vedení zásluhou přímočaré akce nekompromisně zakončené Seidlem, ve zbytku vyrovnané první třetiny byli ale Západočeši nebezpečnější a díky trefám Hasmana a Roubala po zásluze otočili výsledek na 1:2.

Do druhé části hry vstoupilo táborské mužstvo o poznání rázněji, a přes pokračující dobrý výkon soupeře si vynutilo převahu, kterou ovšem přetavilo pouze ve vyrovnání na 2:2 zásluhou Hajiče.

Třetí dějství se s přibývajícím časem proměnilo v boj o jediný rozhodující zásah. V předposlední minutě si nechali Táborští ujet do přečíslení dvojici Matiášek – Kolda a druhý jmenovaný i přes tíseň v koncovce rozjásal hostující střídačku. Závěrečný nápor kohoutů při hře šest na čtyři už vyrovnání nepřinesl a táborští fandové odcházeli ze stadionu smutní.

HC TÁBOR – HC KLATOVY 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Branky: 6. Seidl (Radoš, Heřman), 12. Hajič (Heřman) - 14. Hasman, 17. Roubal (Hasman, Hanzlík), 59. Kolda (Matiášek, Čejka), rozhodčí: Marek - Horký, Roupec, vyloučení: 5:5, využití: 0:0, diváků: 961.

HC Tábor: D. Novák (Šorf) - Havran, Beran, Černý, Hajič, Skočovský, Radoš - Šulek, Trummer, Bárta - Seidl, Matušík, Heřman - Březina, Zayml, Řepík - Prášek, Dančišin, Pejchal.

HC Klatovy: Kolář (Kuchař) - Slavík, Leština, Kaňák, Vajner, Sysel, Šiller - Čejka, Roubal, Přikryl, Hanzlík, Reitspies, Matiášek, Hajšman, Hasman, Krliš, Kolda.

Hodnocení trenéra HC Tábor Arpáda Györiho: „Nelíbil se mi přístup, s jakým jsme do utkání nastoupili. Po kvalitních výkonech z předchozích utkání se dostavilo uspokojení, a ukázalo se, že samo to prostě nepůjde. Pravdou je, že soupeř hrál opravdu velmi dobře; i když jsme s ve druhé třetině zvedli a podařil ose nám vyrovnat, byl i nadále hodně aktivní a nedovolil nám, abychom mu odskočili. V závěru zápasu se ke Klatovům přiklonilo štěstí, ale je nutné přiznat, že to bylo zasloužené. Více než přerušení vítězné série nás může mrzet výkon z domácího utkání, se kterým nejsem spokojený.“

V sobotu od 17.30 hodin nastoupí táborští hokejisté u Otavy k pátému sezónnímu derby s domácím Pískem.