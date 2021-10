Branky: 47. Havelka (Matušík, Šulek), 52. Šulek (Mazanec, Matušík) – 19. Tlačil (Káník), 25. Josefus (Rohlík), 31. Tlačil (Káník). Rozhodčí: Šperl – Kubíček, Tuháček. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváků: 807.

HC Tábor: Kolář – Kříž, Radoš Černý, Havelka, Mazanec, Hajič, Pařízek – Hasman, Škoda, Matiášek – Seidl, Matušík, Endál – Dančišin, Zayml, Šulek – Prášek, Březina.

Táborské mužstvo poznamenané předchozí porážkou v Chebu uvrhla do ještě větší skepse více než šťastná branka příbramského Tlačila, která skončila po teči obránce v opačném rohu branky, než původně směřovala – 0:1.

Nervózně působící domácí hráči tahali ve druhé části za kratší konec provazu a otevřeli klidně hrajícím Středočechům cestu k navýšení skóre až na 0:3, o které se postarali Josefus a opět Tlačil. Ještě před druhou sirénou mohl s tímto průběžným výsledkem zahýbat Matušík, ale jeho úmysl při trestném střílení brankář Šorf vystihl.

Stejně jako v předchozích střetnutích se ale Táborští přesto dokázali nadechnout a v poslední třetině svírali svého soupeře jako v kleštích. Výsledkem toho bylo snížení na 2:3 po ranách Havelky a Šulka, víc už toho ale domácí soubor i přes téměř dvouminutovou hru bez brankáře nestihl.

Hodnocení trenéra Arpáda Györiho: „Víme samozřejmě, že psychika dělá hodně a hráče jsme na to upozorňovali. Snažili jsme se je udržet v určité bdělosti, aby si z toho nedělali velkou hlavu. To, co bylo v Chebu, se prostě může stát. Každopádně jsem věřil, že tady to bude diametrálně odlišné, ale bohužel… Prohrávat po dvou třetinách doma 0:3 je pro mě hrozné zklamání. To, co jsme předváděli, nemá bohužel i vůči divákům a sponzorům nic společného s tím, jak bychom měli zápasy hrát. Měli jsme tady v těch minulých letech jiné hráče a jiný tým, ale cítil jsem z něj něco úplně jiného. Pokud tohle nezměníme, bude to špatně. Tohle mužstvo svou sílu má, což při těch obratech jasně ukázalo. Musíme se z toho teď vyhrabat sami, ale to se bohužel na tři nebo čtyři hráče, kteří chtějí ten prapor pozvednout, udělat nedá.“

V sobotu hrají táborští hokejisté doma znovu. Tentokrát k Jordánu zavítají reprezentanti středočeských Řisut. Zápas začne v 18 hodin.