Středočeský tým se vrátil na druholigovou scénu po letech strávených v krajské lize. Posloužila mu k tomu licence podstoupená od Letňan. A jak se zdá z útržkovitých zpráv o přípravě příbramského týmu, reprezentanti z města uranu rozhodně nehodlají přijmout roli ustrašeného nováčka. Nová šéf sportovního úseku, ostřílený Jihočech Jan Tlačil, skládá dohromady zajímavý kádr s řadou hráčů, kteří posbírali hodně zkušeností nejen ve druhé lize, ale také ve vyšších tuzemských patrech.

Táborský tým vyrukuje do zápasu jen dva dny po výpravě do Znojma, kde v gólově bohaté prověrce udolal soupeře z Moravských Budějovic 8:5. Trenéři Arpád Györi a Miloslav Čech nechali některé hráče odpočívat či plnit si své pracovní povinnosti, někteří další absentovali vinou zdravotních potíží. To je také zatím jediný zásadní a krajně nepříjemný problém, který Táborští musejí řešit.

Ve čtvrtečním utkání s Příbramí se táborská sestava znovu promění a zasáhnou do něj ti zdraví hráči, kteří do Znojma necestovali. Fanoušci kohoutů uvidí poprvé čerstvé posily Milana Dančišina a Vincenta Kesziho, naopak plánovaná premiéra dalšího novice Jana Bárty se vinou nemoci odkládá.