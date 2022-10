Situace dobrá není, o tom je zbytečné se bavit. Stejným jednoznačným výsledkem 1:6 prohráli Jihočeši i v neděli v Pardubicích. „Jsou to dva zápasy po sobě, kdy jsme nebyli odměněni za naši práci. Měli jsme špatný začátek. V první třetině dáme soupeři čtyřiadvacet střel, to je neuvěřitelné,“ nevěřícně kroutil hlavou trenér hostujícího celku Jaroslav Modrý.

„Nevím, jestli nejsme připraveni z autobusu, nebo v čem to je, ale do utkání musíme nastoupit lépe, abychom pomohli našemu gólmanovi. Přitom jsme paradoxně měli větší gólovky než soupeř. Byly tam od nás tři samostatné nájezdy a nejsme schopni z toho vytěžit gól, abychom přetáhli momentum zápasu na naši stranu. Vždycky, když se duel láme, tak najdeme něco negativního, co nás porazí,“ neskrýval rozmrzelost.

Zřejmě klíčovým momentem zápasu byl přesilovkový gól Liberce na 3:1 pouhou vteřinu před koncem druhé třetiny. „Tenhle moment nás hodně zmrazil,“ připouští Modrý. „V konci zápasu nám to tam pak ještě napadalo, ale prostě musíme být lepší,“ má jasno.

V minulém týdnu dostala v utkání v Hradci střídačka Motoru dvakrát dvouminutový trest za nesportovní chování. Teď přišlo v Liberci pro změnu vyloučení za zdržování hry. „Mluvil jsem ke svému hráči a říkal mu taktické věci. A rozhodčí na mě najednou křikl, že máme dvě minuty. Na nikoho jsem nekřičel, to bych si nedovolil a už jsem se poučil. To je dotaz na rozhodčího, proč to udělal. Přitom jsme nedostali ani napomenutí, že zdržujeme hru. Zodpovědnost beru na sebe. Byl jsem z toho ale překvapený a víc se k tomu nechci vyjadřovat. Sudí respektuji, že se snaží dělat svoji práci, asi by si ji však měli dělat lépe,“ konstatoval.

Bílí Tygři byli jasně lepší, Motor si připsal již pátou porážku v řadě za sebou

Výrazným problémem se pro českobudějovický tým stávají přesilové hry. Zatímco v úvodu sezony z nich dával jeden gól za druhým, teď se mu hra v početní výhodě vůbec nevede. „Chybí nám v nich častější střelba. Pořád vymýšlíme něco geniálního. Musíme přesilovky zjednodušit a dostat puky na branku. Když jsme v závěru vyměnili některé kluky, tak jsme se dostali Dzierkalsem do velké šance, ale dobře mu to chytil gólman. Možnosti jsme nějaké měli, ale nejsme vůbec produktivní,“ zlobí se.

Produktivita, to je kapitola sama pro sebe. V Liberci to byl už pátý zápas v řadě, kdy dal Motor jediný gól. „Těžko můžeme chtít vyhrávat, když nedáváme góly. Šance si vytvoříme, máme střely i samostatné nájezdy, ale musíme být produktivnější a dát si víc záležet na detailech,“ apeluje na své svěřence.

Série porážek se začíná podepisovat i na psychice týmu. „Samozřejmě je jednoduší přijít na trénink po třech vítězstvích a být veselý. Ale porážky jsou také součástí hokeje. Musíme to nastartovat a zlomit zápas nějakou obětavostí. Bojuješ v oslabení, zablokuješ střelu, necháš si někde vymlátit zuby, ale musíš nechat na ledě úplně všechno. Pak to zlomíš a zase se to rozjede. Ale teď to bude muset bolet. Při tréninku i při zápase. Jinak to však nezlomíme. Je třeba si vzít pracovní helmu, boty a dostat se zase zpátky na tu správnou vlnu,“ burcuje.

Trenér by si uměl představit i lepší komunikaci mezi hráči. „Sebevědomí si získáte tím, že mluvíte. Předáváte informace svým spoluhráčům, komunikujete na ledě i na střídačce. My mluvíme málo a musíme se v tom zlepšit. Toho jsem si vědom. Kluky k tomu nabádám, učím je to, ale vede k tomu nějaká cesta. Máme hráče, kteří se zatím spíše jen schovávají,“ připouští. „Mladí kluci musí do hry přinést elán, energii, nasazení, bojovnost. Stále hledáme správné vazby a pracujeme. Také jsem udělal nějaké chyby, ze kterých se musím poučit, otřepat a jít dál.“

Vydařený vstup do sezony je pryč, Motor chce ukončit sérii čtyř proher v Liberci

Se sérií pěti porážek v zádech teď čeká jeho tým těžká prověrka doma se Spartou Praha. „Jsem rád, že hrajeme právě se Spartou. Bude to pro nás krásné porovnání. Alespoň uvidíme, kde jsme. Je lepší hrát se Spartou než se Zlínem. S veškerým respektem ke Zlínu. Pokud se nepřipravíš na Spartu, tak nemáš v této soutěži co dělat.“

Týmu by v těžké situaci mohl pomoci návrat zkušeného Michala Vondrky, jenž nevyloučil, že by v průběhu sezony mohl ještě naskočit do hry. „Teď to nepřipadá v úvahu. Ani bych ho do této situace nechtěl tahat. Je to samozřejmě kluk, který má svou sílu a pomohl by nám. Je to persona, už když si jenom sedne do kabiny nebo na střídačku. Ale nemůžeme hledat pomoc odjinud. Musíme si pomoci sami, aby to šlo od nás. Z našeho týmu. Máme dobré hokejisty, což už v minulosti ukázali, ale musíme to odpracovat a pomoci našemu gólmanovi. Hrát zodpovědněji a nezávodit s každým tam a zpátky. Je možná dobře, že nás něco podobného potkalo teď, než aby to přišlo někdy na konci sezony,“ tvrdí kouč. „Teď už je na nás, jak se z toho vyhrabeme. Sezona pořád teprve začíná. Jednou jsi nahoře, pak zase dole. Čeká nás nový den, nový zápas a nachystáš se na něj. Zahrát si se Spartou je svátek. Přijde hodně lidí, máme fantastické fanoušky a teď jim musíme dát také něco zpátky.“

V Liberci nefigurovali na soupisce obránce Ondřej Kachyňa s útočníkem Václavem Karabáčkem. „Museli jsme udělat nějaké změny. To není nic třeba proti Vaškovi, ale dali jsme šanci Lukáši Vopelkovi, aby ukázal, co pro náš tým může přinést. Vašek si odpočinul a bude připravený na Spartu,“ vysvětlil kouč.