Druholigoví hokejisté Tábora se v uplynulých dnech přenesli přes první překážku na cestě vyřazovacími boji, která nesla jméno Benátky nad Jizerou. Postačily jim k tomu tři vítězné kroky, přičemž si v průběhu prvních dvou utkání dokázali poradit i s drobným zaškobrtnutím.

Richard Lobo vytvořil v Táboře trenérskou dvojici s Jakubem Grofem a pro play off je ještě doplnil kouč extraligového dorostu Milan Dančišin. | Foto: Tomáš Danko

Ohlédnutí za úspěšně zvládnutou sérii se ujal jeden z trenérů prvního týmu táborských kohoutů Richard Lobo, jenž věří že čtvrtfinálová bitva s Příbrami, která vypukne už v sobotu, přinese parádní podívanou.

Osmifinálové boje s Benátkami jsou minulostí a v současné době už má tým nastavený mód Příbram. Můžete přesto ve zkratce zrekapitulovat stěžejní momenty série?

Hned první třetina úvodního zápasu byla z naší strany dost nervózní. Promítlo se do ní, že jsou Benátky z předkola rozehrané, zatímco my jsme stáli. V té pauze jsme navíc měli spoustu zdravotních problémů, takže jsme se nemohli připravovat tak, jak bychom si představovali. Důležité bylo, že jsme si nakonec s tím prvním zápasem poradili poměrně slušně a dovedli ho k vítězství. V Benátkách jsme měli za první dvě třetiny šestatřicet střel na branku, ale nebyli jsme efektivní. Domácí se toho chytili, dokázali se dostat na kontakt a hodně nás zlobili. Tam jsme si mohli celou sérii dost zkomplikovat a dostat soupeře na koně. Také proto bylo samozřejmě hodně cenné, že jsme nakonec tu situaci zvládli a ukázali si, že jsme schopni udržet v podstatě celou třetinu těsné vedení a nepřijít o něj. Třetí zápas už jsme měli naprosto pevně pod kontrolou a odehráli ho výborně.

Kde nacházíte největší pozitiva vašeho účinkování v prvním kole play-off?

Určitě bych vyzdvihl zlepšenou obrannou činnost ve třetím zápase, protože od té bychom se potřebovali odrazit dál. Benátečtí mají směrem dopředu bezesporu svou sílu, ale my jsme ji v tom utkání velice slušně eliminovali. Je potěšitelné, že jsme se v tomhle směru vrátili zpátky tam, kde jsme končili dlouhodobou část soutěže, protože v těch prvních dvou zápasech to úplně optimální nebylo. Ve srovnání s nimi jsme zlepšili i hru v předbrankovém prostoru na obou stranách hřiště a vytěžili jsme z toho většinu gólů.

V sobotu před vámi stane nový úkol a nová výzva. Co vy osobně od bojů s Příbramí očekáváte?

Podle mě bude celá série o tom, který ze soupeřů dokáže udržet správně nastavené hlavy, zkrotí nervy a nenechá se strhnout soupeřem. Tým, který tohle zvládne lépe, bude úspěšný. My, a myslím, že i naši fanoušci, se na zápasy s Příbramí moc těšíme a věřím, že to bude parádní hokej. Oba týmy se samozřejmě velice dobře znají, o to prestižnější čtvrtfinále bude.