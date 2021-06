Malá vesnička v okrese Písek leží v Jihočeském kraji mezi Pískem a Strakonicemi, 8 km jihozápadně od Písku. Vynikající hokejový útočník prožil nejvíc let na ledě v Motoru Č. Budějovice.

V roce 1983 pomohl týmu ČSSR vybojovat stříbro na MS, stejný kov si přivezl o rok později z olympijských her v Sarajevu.

Ředitel základní školy a bývalý hokejista Vladimír CaldrZdroj: archiv Deníku

Po ukončení aktivní kariéry se věnuje tomu, co vystudoval. Dvaašedesátiletý pedagog je ředitelem základní školy, kterou navštěvovali v nedávné minulosti opravdu skvělí sportovci. Hokejisté, celkem pochopitelně, hráli prim. „Grünwaldovku“ jak sami žáci škole familiérně říkají, absolvovali třeba Václav Prospal, Michal Vondrka, Jaroslav Modrý, Roman Horák a mnozí další…

Caldr aktuálně víc než hokejové řeší běžné starosti, které jsou spojené s (ne)výukou. „Pandemie se projevila na pohybových aktivitách všech dětí. Teď mají problém na výletě ujít třeba jen malý počet kilometrů. U nás se to trošku v hokejových třídách eliminovalo individuálním přístupem,“ vysvětloval excelentní hokejista.

„Pandemie se určitě na fyzické kondici dětí odrazí, týká se to sportu hodně, pro tuhle generaci to není nic příjemného,“ ohlíží se za dvouletým časovým úsekem, který koronaviry komplikovaly učitelům i dětem.

„Ve školách jsme už po první vlně zaznamenali absenci návyků, to se týká také učení. Návrat do normálu není vůbec jednoduchý, ale u nás ve škole jsme se vrátili k výuce hned, jak to bylo možné,“ říká Vladimír Caldr.