V domácím střetnutí s početně okleštěným týmem Českého Krumlova dlouho jen odvraceli hrozící porážku a navzdory konečné výhře po samostatných nájezdech se spokojenost šatně mladých kohoutů vyhnula.

HC TÁBOR – SLAVOJ ČESKÝ KRUMLOV 6:5 po náj. (1:2, 2:2, 2:1)

Branky Tábora: Adamec 2, Chocholoušek, Duda, Keřka, rozhodující nájezd Šedivý.

Sestava HC Tábor: Bláhová – Štekr, Šedivý, Keřka, Bednář, Malý – Chocholoušek, Adamec, Barták – Duda, přívozník, Knobloch – Ent, Růžička, Melichar.

Hodnocení zápasu – Miloslav Čech, asistent trenéra juniorů HC Tábor: „Byl to asi nejhorší výkon této sestavy, který například se zápasy na turnaji v Přerově vůbec nejde srovnat. Hráli jsme v nekompletní sestavě, ale to rozhodně nemůže být omluva. Český Krumlov přijel jen s dvanácti hráči a v průběhu zápasu přišel o dalšího, přesto nám byl vyrovnaným soupeřem. To prostě nedokážu pochopit. Naši hráči nastoupili bez pokory, nebyli disciplinovaní a na ledě to byl z naší strany jen zmatek. V podstatě neustále jsme dotahovali náskok soupeře. Pozitivní je snad jen to, že se nám nakonec podařilo vyhrát na nájezdy, a pochválit mohu i výkon Kristýny Bláhové v brance.“