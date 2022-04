V první třetině jste soupeře přehráli, přitom jste ji prohráli 0:2. V čem byl problém? Byla to z naší strany opravdu dobrá třetina. Měli jsme v ní víc šancí i lepší pohyb. Škoda, že to tam nespadlo při naší největší možnosti, kdy se puk zastavil na brankové čáře a Milan Gulaš pak nastřelil břevno. Vždycky je lepší, když se dostanete do vedení a můžete čekat na brejky.

Kontaktní gól jste dali až v poslední třetině.

I když jsme prohrávali, tak jsme to nezabalili. Ve třetí třetině jsme dali gól na 2:1 a cítili jsme lauf, že to můžeme srovnat. Ale dvěma chybami jsme soupeře nechali zase odskočit. Sparta má výborné hokejisty a dokázala je potrestat. Nic se neděje. Čekají nás domácí zápasy a budeme bojovat dál.

Nenechali jste se po snížení až moc unést a otevřeli hru?

To tak je normální. Když dáte gól, tak cítíte vlnu euforie, chcete ten moment využít a přidat další, abyste vyrovnali. Nemyslím si, že bychom v té chvíli měli čekat, co s námi Sparta udělá. Měli jsme puk na hokejce, ale špatně jsme to vyhodnotili a soupeř nás potrestal. Pak už to bylo těžké. Už jsme byli podráždění, nervózní a měli jsme vyloučené. Hráli jsme ale také o to, abychom se nachystali na další zápas. Chtěli jsme být nepříjemní. Doma budeme zase bojovat.

Zápasy se Spartou jsou zatím naprosto odlišné od čtvrtfinále s Pardubicemi, které bylo mnohem vyhrocenější.

Je to jiný hokej, to je pravda. Sparta dala dva góly a potom na nás čekala ve středním pásmu. Má velké a silné beky, takže ví, v čem je její síla. Pardubice se do nás víc tlačily a bylo to fyzicky náročnější. Sparta má zkušený tým a dokáže využít gólové situace, které si vytvoří. Na to si je třeba si dát pozor. A hlavně musíme dát více než jeden gól, pokud chceme vyhrávat.

Doma budou zápasy vypadat jinak než na Spartě?

Věřím tomu. Bude plný barák a super atmosféra. Sérii nevzdáme, ani kdybychom prohrávali 0:3. Nepůjdeme do domácích zápasů s ničím jiným než s odhodláním, že vyrovnáme na 2:2 a vrátíme se do Prahy. Jsme přesvědčený, že mužstvo na to sílu má. Může se to zlomit a v euforii budeme zase my.