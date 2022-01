Jak se to seběhlo, že jste šel trochu nečekaně proti Mladé Boleslavi do zápasu jako gólman číslo jedna? Seběhlo se to celkem rychle. Den před zápasem jsem se dozvěděl, že budu chytat. Hráškův (gólmanská jednička Motoru Dominik Hrachovina – pozn. red.) zdravotní stav bohužel neumožňoval, aby nastoupil, takže to vyšlo na mě. Shodou okolností zase proti Mladé Boleslavi. Jsem rád, že jsem dostal šanci a využil ji.

Do branky jste se postavil v utkání přesně po měsíci, kdy jste si byl naposledy zachytat v první lize za Kolín. Cítil jste nervozitu z toho, že vám chybí zápasový rytmus?

V hlavě to člověk má, ale nesmí nad tím moc přemýšlet. Na tréninku makám a připravuji se na každý zápas tak, jako bych měl jít do branky. Trénink samozřejmě zápas nikdy nenahradí, ale připravený jsem byl a jsem rád, že mi to vyšlo.

Připravený jste byl asi opravdu dobře, protože od úvodních minut z vás vyřazovala jistota.

Z pohledu gólmana se zápas vyvíjel velmi dobře, protože oba týmy měly velký počet střel a v brance se tak do utkání rychleji dostanete. Horší je, když máte za třetinu čtyři zákroky a z toho na vás dvakrát jedou dva na jednoho. To mi pomohlo.

Měl jste i štěstí, když soupeř při vlastním oslabení nastřelil tyčku vaší branky?

Štěstí přeje připraveným a jsem rád, že se nás drželo. Hlavně na konci zápasu, kdy jsme ukázali, že vítězství chceme víc než soupeř.

Jak jste z branky vnímal nevídaný závěr, kdy jste v průběhu pouhých šestnácti vteřin v poslední minutě zápas dvěma góly otočili?

Bylo to hodně emotivní. Když jsem šel při power play na střídačku, tak jsem kluky povzbudil. Dali jsme dva góly a euforie byla obrovská. Musel jsem ji ale trochu mírnit, protože zbývalo ještě čtyřicet sedm vteřin, které pro mě byly hodně dlouhé. Bylo by hloupé, kdybychom hned po buly inkasovali a o takové vítězství přišli. Musel jsem se rychle zase soustředit a udělat všechno, abych gól nedostal. Kluci však odvedli po celý zápas a především v jeho konci skvělou práci, za což jim děkuji.

Vítězný kotrmelec pro fanoušky už jste dlouho nedělal a také se vám úplně nepovedl. Vyšel jste ze zvyku?

Už jsem ho fakt dlouho nedělal a musím si ho asi zase trochu procvičit (úsměv). Chyba byla, že jsem zavadil o hokejku a trochu mi potom nafackovala (smích).

Trenér Modrý vás na pozápasové tiskovce chválil za práci v tréninku i výborný výkon v utkání. Mohl byste tudíž dostat šanci i v dalším duelu v Brně?

To bude záležet na trenérech a také na Hráškově zdravotním stavu. Je po nemoci a teprve uvidíme, jak se bude cítit na tréninku. Nevím, jestli to bude přímo hned teď na Kometě, ale věřím, že nějaký zápas pro mě zase přijde.

Cekově ale máte letos odchytáno strašně málo. Šest utkání v první lize za Kolín a dva celé duely za Motor. Gólman zápasy potřebuje. Vnímáte tenhle deficit?

Samozřejmě bych byl raději, kdybych chytal víc, protože trénink zápas nenahradí. Od toho mám Kolín, abych tam občas nastoupil. Ale je to farma Hradce Králové a posílají tam gólmany hlavně odtud. Čekám, jestli mě tam ještě povolají. Ta možnost bude podle pravidel stejně jen do konce ledna. Uvidíme, jak to dopadne. Budu rád za každou šanci v Motoru, ale Hrášek je kvalitní gólman a jsme rádi, že ho tady máme. Budu snažit pomoci týmu, ať to bude jakkoliv.

I když máte ve statistikách jen čtyři odehrané zápasy, tak vaše úspěšnost zákroků je aktuálně nejlepší z celé extraligy. Potěší to?

To jsem ani nezaznamenal, ale samozřejmě to potěší. Mám však odchytané jen necelé čtyři zápasy. Kdyby to bylo po patnácti kolech, tak bych z toho měl větší radost. Ale beru to, jsem za to rád a těší mě, že se mi tvrdá práce takhle vrací. Doufám, že mi to vydrží a budu mít i štěstí.