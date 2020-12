Po svém příchodu do Motoru jste hovořil o tom, že jste měl psíka čivavu, ale ten zůstal u rodičů v Havířově. Je tam i nadále?

Je tam stále a dělá rodičům radost. Nechali si ho a vytvořilo se mezi nimi těsné pouto. Asi by s námi odešel, ale bylo by mu smutno.

Pořídili jste si jiného psa?

Ano. Na jaře, když přišla první vlna koronaviru, jsme si pořídili psa Čestmíra. Je to kříženec australského ovčáka s labradorem.

To je proti čivavě o dost větší pes?

Je to rozhodně větší pes. Takové střední plemeno. Povahově i vizáží je jako labrador, ale barvu má po australákovi. Je černobílý s jedním modrým okem. Příroda se na něm docela vyřádila (úsměv).

Psy jste míval už od mládí?

Bydleli jsme v bytě a mít psa byl vždycky můj sen. Jenže mamka byla doktorka a táta pracoval u policie, já jsem zase měl školu a po večerech tréninky. Neměli bychom na něj čas a pes by se trápil, takže mi nebyl povolen. Nakonec jsem si ho pořídil sám a byla to ta čivava, která je teď u rodičů. Pro druhého psa jsme se s přítelkyní rozhodli víceméně kvůli covidu, protože všechno bylo zavřené a nedalo se vlastně nic dělat. Byli jsme rádi, že s ním alespoň můžeme chodit ven.

Máte z Čestmíra radost?

Máme. Pořád.

Ale je to i starost. Péče o štěně je podobná jako o dítě, nemůžete ho nechávat samotné. Bydlíte v bytě, nebo v domku?

Bydlíme v bytě. Nejdřív jsme byli u Šimona Hrubce v garsonce, kde jsme to zvládali v pohodě, dokud byl Čestmír ještě malinký. Ale jakmile začal trochu poznávat světa a kousat do věcí, tak to začalo smrdět průšvihem. To jsem Šimonovi nemohl udělat, takže jsme se přestěhovali do většího. Bylo štěstí, že jsem s ním v době prvního covidu mohl být doma, když byl ještě štěně. Hlídal jsem ho každý den a zvykli jsme si na sebe. Pořád jsme byli venku. Vyšlo to úplně ideálně. Horší by bylo, kdyby se dohrávala sezona. Přítelkyně jezdila do práce a my bychom cestovali někam na tři dny na play off. Ale v tomhle nám pandemie nahrála. Teď už je mu deset měsíců a má z labradora šťastnou povahu. Ráno ho vyvenčím, celé odpoledne prospí a večer si hrajeme. Jsme hodně venku, klidně i v dešti. Vodu má rád.

Je příjemné, když přijdete třeba trochu ve stresu ze zimního stadionu, že jste očekáván někým, kdo vás pokaždé rád vidí?

Je to perfektní. Člověk třeba přijde naštvaný, když se nedaří. Ale dorazíte domů, otevřete dveře a vyběhne na vás pes, který je úplně šťastný, že vás vidí. Vypadá to, jako by vás neviděl rok. Hned vám to změní myšlení. Na psychiku je to super. Stejné to mají i ostatní kluci, kteří mají děti nebo nějaké domácí mazlíčky. Okamžitě přijdete na jiné myšlenky. Ale také doufám, že se to brzy změní a budeme chodit domů ze zimáku trošku pozitivní.

Ve zmíněném rozhovoru jste hovořil také o tom, že je problém, když máte přítelkyni ve Frýdku-Místku. To se také změnilo?

Přítelkyni mám stále stejnou a od mé druhé sezony v Motoru je se mnou v Budějovicích. Pracuje tady ve VZP a už je z ní Budějčanda (úsměv). Jsem rád, že jsme spolu. Na dálku by to bylo těžké. I ona je mojí velkou psychickou podporou.

Po hokejové stránce pro vás nebyl vstup do letošní sezony ideální. Odchytal jste výborně pohárový zápas s Plzní, poté trochu horší se Spartou a pak jste byl odeslán na hostování do Vsetína.

Je pravda, že zápas s Plzní mi opravdu vyšel. Se Spartou jsem byl zbytečně nervózní, ani nevím proč. Dostal jsem jeden hloupý gól, možná dva. Ale nastala situace, že Jirka Patera podepsal nováčkovský kontrakt v NHL, která se ale kvůli covidu posunula. Díky covidu jsem dostal šanci chytat extraligu a kvůli němu jsem ji také tak trochu ztratil. Jsem rád, že se mnou trenéři mluvili na rovinu. Dali mi šanci jít na dva měsíce do Vsetína, než se situace nějak vyvine. Pro mě bylo dobré, že jsem vůbec někde mohl hrát zápasy. Vsetínu jsem vděčný, že mi tam dali šanci. Chovali se tam ke mně úplně skvěle. Jenom někteří fanoušci to úplně nekousli, i když se tam protáčí rok od roku více kluků z Budějovic. Některým příznivcům však ještě v hlavě zůstalo, jak jsme je před dvěma roky vyřadili v semifinále play off hladce 4:1 na zápasy.

Spolu s Markem Čiliakem a Jiřím Paterou jste měli mít před sezonou stejnou startovní čáru. Váš odchod ale přišel docela rychle.

Letní pohárové zápasy jsme měli rozděleny rovnoměrně po dvou. Jenže potom jsme šli podruhé do karantény, kde se to všechno rozhodlo. Marek Čiliak sem přišel jako jednička. Bylo mi to tak i řečeno, že on by měl dostávat větší prostor. Bylo by tak prý lepší, kdybych se šel někam rozchytat, abych se pak vrátil připravený. Je možné, že kdybych tady zůstal, tak bych nějakou šanci v extralize také dostal. Na to se ale člověk nemohl ohlížet. Neviděl jsem to nějak černě. Byl jsem rád, že jsem dostal možnost někde jinde. I pro Motor bylo dobré, že jsme byli všichni tři v zápasovém vytížení. Bylo fajn, že jsem jenom nestál a měl možnost hrát zápasy.

Ve Vsetíně jste první lize odchytal dva zápasy. Víc jste jich nestihl?

Měl jsem do Vsetína jít už v přípravě, ale kvůli covidu se můj odchod zpozdil a mezitím už první liga začala. S Davidem Gábou jsme se měli střídat po dvou zápasech, nefungovalo tam rozdělení na jedničku a dvojku. Odchytal jsem dvě utkání, a když na mě měla přijít znovu řada, tak šel Vsetín do karantény. A tím skončilo i mé hostování, protože soutěž byla potom zastavena. Tak jsem se vrátil do Motoru a trénoval jsem tady.

Jak jste vycházel se svým o třicet centimetrů menším parťákem Davidem Gábou?

Jsem rád, že jsem ho mohl poznat. Letní přípravu jsem absolvoval s jeho dobrým kamarádem Ondřejem Bláhou. Oba jsou to super kluci. Líbilo se mi, jak mě Gábič přijal. Nebral mě jako nějakého konkurenta, který mu jde šlapat na paty a chce ho vyhnat z branky. Za to jsem mu hodně vděčný. Příchod do nového klubu mi tak výrazně ulehčil. Ve Vsetíně je výborná parta, kluky sleduji a přeji jim, aby jim to vyšlo. Třeba bychom se příští rok mohli potkávat v extralize.

Po návratu do Motoru se z vás stala brankářská trojka, která většinou sledovala zápasy jenom z tribuny. Nepřemýšlel jste zase o nějakém hostování, nebo alespoň o střídavých startech?

Něco se řešilo, ale první liga se v té době nehrála. Teď už se rozjela a jsou nějaké náznaky, že by o mě jeden tým měl zájem. Další informace však zatím nemám. Čeká se, jak se to vyvrbí v Americe. To už je pak otázka na trenéra a vedení klubu, jak to mají v plánu. A hlavně na Jirku Pateru, jestli odletí, nebo ne.

Bylo pro vás zklamání, že jste se podílel na postupu, ale v extralize jste se dostal spíše na okraj týmu?

Byl jsem z toho trošku překvapený. Čekal jsem, že tady budeme tři. Marek Čiliak bude chytat víc a my se s Patýsem budeme nějak točit. Odchod do Vsetína jsem nečekal a najednou se mi přetočil svět. Musel jsem řešit co přítelkyně a pejsek. Vsetín je z Budějovic pořádně daleko. Přítelkyni musím poděkovat, že to zvládla, i když to neměla jednoduché. Chodila do práce a místo pauzy na oběd šla domů vyvenčit Čestmíra. Teď se jí to snažím vynahradit. Mrzelo mě to, ale bral jsem to jako nějakou další šanci a motivaci. Byla to možnost poznat zase něco nového. Zkušenost, která mě posune dál. Jsem za to rád, že jsem mohl do Vsetína jít a odchytat tam alespoň dva zápasy. Bylo to lepší, než jenom sedět na tribuně, trénovat a koukat se na kluky. Nejhorší je, když se na ně díváte a nemůžete jim nijak pomoct. Jsme spolu v kabině a vidím, jak to všechny trápí. Není to jednoduché.

Jiří Patera označil vaši gólmanskou partu v Motoru za nejlepší, jakou zatím zažil. Sdílíte jeho názor?

S Jirkou se známe už delší dobu. Ještě v době, kdy jsme byli v Motoru ve dvojici s Petrem Kváčou, tak s námi v létě trénoval. To byl ještě v juniorce v Americe. Já jsem nikdy neměl s nikým problém. Jsem hodně kamarádský a každému pomohu, když je třeba. Z příchodu Marka Čiliaka jsem měl trochu strach. Ale on mi říkal to samé. Potkávali jsme se v první lize, když chytal za Třebíč. To jsme po sobě jen tak koukali. Teď jsme spolu v jednom týmu a zjistili jsme, že si rozumíme. Je s ním sranda. Samozřejmě mu není jedno, v jaké jsme situaci. Snaží se udělat všechno pro to, aby se to změnilo. Naše brankářská parta je opravdu dobrá a držíme při sobě. Vzájemně se podporujeme, ať už chytá kdokoliv. Je hodně velké plus, že mezi sebou nemáme žádné problémy.

Minulou sezonu jste končil zlomeninou ukazováku na pravé ruce, ve které držíte vyrážečku. Ovlivnilo vás nějak toto zranění? Dáváte si teď třeba trochu pozor, jestli to vůbec v brance lze?

Ze začátku jsem to v hlavě měl. To nebudu říkat, že ne. Tím, že jsem se zranil, mi skončila dřív sezona a zvětšila se moje zápasová pauza. Ukazovák si tejpuji a snažím se na to nemyslet. Pokud bych na to myslel, tak bych uhýbal puku. Když brankář uhne, tak je gól. To by byl průšvih. Už jsem si zvykl, že by se to nemělo znovu zlomit. A pokud se to zlomí, tak už je to prostě osud nebo smůla. Do zákroků chodím normálně naplno a jsem rád, že se to uzdravilo celkem rychle. Nemám ani bolesti a ohebnost je také celkem dobrá. Operace se povedla.